Vlah iz Celja v Aalborg

Aleks Vlah je trenutno najboljši strelec elitne lige prvakov, v zadnjih mesecih pa je vzbudil zanimanje številnih evropskih velikanov, je na spletni strani zapisal celjski klub. "Zelo sem vesel dogovora, da bom v prihodnje igral v eni najboljših ekip v Evropi. Aalborg je moštvo, ki ima najvišje cilje v ligi prvakov in to je nedvomno eden glavnih razlogov, zakaj sem si še toliko bolj želel, da bi v prihodnosti nastopal v dresu tega danskega velikana," je ob prestopu dejal 25-letni celjski kapetan. "Prestop na Dansko zame predstavlja priložnost, da uresničim še ene svoje sanje, ki jih imam v karieri," je še dodal Vlah, ki bo v rumeno-modrem dresu nastopal še do konca sezone. S Celjem si, kot je dejal, želi osvojiti naslov državnega in pokalnega prvaka. "Obdobje v Celju mi bo ostalo v najlepšem možnem spominu, tukaj sem spoznal ogromno dobrih ljudi, pridobil veliko prijateljev, napredoval kot oseba in kot igralec, predvsem pa sem dobil veliko neprecenljivih izkušenj, ki mi bodo pomagale na moji nadaljnji poti. Čeprav se prestopa zelo veselim, pa so moje misli še vedno povsem pri celjski zasedbi," je še dodal.

Vlah je v tej sezoni v ligi prvakov na 11 tekmah dosegel 77 golov oz. v povprečju sedem golov na tekmo. Proti vratom je ustrelil 119-krat in bil pri tem skoraj 65-odstotno učinkovit.

S Celjem trenutno zaseda sedmo mesto v skupini B po treh zmagah in osmih porazih. V domačem prvenstvu pa so rokometaši iz knežjega mesta s tekmo manj točkovno izenačeni z vodilnim Trimom.