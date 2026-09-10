Vlah lastnoročno pripeljal Kielce do premierne zmage v Ligi prvakov

Na drugi tekmi skupine F so poljske Kielce premagale švicarski Kriens s 30:29. Med najzaslužnejšimi za zmago Poljakov je bil Aleks Vlah, ki ni dosegel le osem golov, ampak tudi štiri od zadnjih petih za svojo ekipo, gol za 30:27 ob izteku 58. minute pa je bržkone predčasno določil zmagovalca.
V skupini B je francoski Nantes z dvema goloma Roka Ovnička ugnal poljsko Wislo Plock (26:25), za katero je kar šest golov dosegel Mitja Janc. S piskom sirene je tekmo odločil Noam Leopold.
Veszprem je v skupini A premagal Porto visoko s 36:28. V skupini E pa je Barcelona tudi s tremi goli Blaža Janca premagala danski Skanderborg visoko z 39:28.
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