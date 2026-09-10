Vlah lastnoročno pripeljal Kielce do premierne zmage v Ligi prvakov

Na drugi tekmi skupine F so poljske Kielce premagale švicarski Kriens s 30:29. Med najzaslužnejšimi za zmago Poljakov je bil Aleks Vlah, ki ni dosegel le osem golov, ampak tudi štiri od zadnjih petih za svojo ekipo, gol za 30:27 ob izteku 58. minute pa je bržkone predčasno določil zmagovalca.