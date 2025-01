Vlah o poškodbi Cehteta: Še večjo željo bomo imeli, da naredimo nekaj tudi zanj

Desni zunanji igralec slovenske reprezentance Nejc Cehte je v osmi minuti obležal pred vrati Argentine. "Vprašal sem ga, ali je v redu, če rabi pomoč. Nisem dobil odgovora, ker ni mogel dihati. Slišal sem samo, kako komaj prihaja do zraka. Začel je klicati doktorja in fizioterapevta, ki sta po mojem mnenju nekoliko zamudila," je dejal Aleks Vlah , ki je bil med prvimi pri nemočnemu Cehtetu.

Cehte je na tleh pristal po trku z Argentincem Martinom Nicolasom Jungom, ki ga je s komolcem udaril v rebra. "Ni izgledalo nič takega, nisem niti videl. Mislim, da je dobil komolec. Verjetno je nastradalo rebro. Ali je počeno ali zlomljeno, bodo pokazali izvidi. Občutek, ko se je vse tam dogajalo, ni bil najboljši. Verjamem, da bo še vedno z nami in bomo igrali za njega. Še vedno je del ekipe. Še večjo željo bomo imeli, da naredimo nekaj tudi za njega. In verjamem, da bomo to tudi naredili," je neprijetne prizore iz osme minute komentiral najboljši strelec Slovenije na tem mundialu.

Borut Mačkovšek pa je ob tem dodal: "Nejc je pomemben člen ekipe. Upam, da bom vse v redu z njim in da se čim prej vrne. Če slučajno ne bo mogel nadaljevati, bo to sigurno hendikep. Sigurno je pomemben člen in zdaj imamo samo enega pravega desnega beka, to je Tadej (Kljun, op. a.). Zdaj bo na njem več odgovornosti."