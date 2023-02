Vlah pred Barcelono: S sproščeno igro želimo nagraditi navijače!

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v leto 2023 zakorakali tako, kot so si želeli. Morda so celo presegli sami sebe z zmago na gostovanju v Ligi prvakov, ko so v Hall XXL pred 5500 gledalci premagali favorizirani Nantes. V zadnjih sekundah dvoboja je piko na i izjemni predstavi slovenskih prvakov postavil Aleks Vlah . Primorec, ki je že na svetovnem prvenstvu na Poljskem in Švedskem dokazal, da gre za neustrašnega posameznika, sposobnega vzeti žogo v roke in odločiti tekmo.

Zdaj si želi, da bi skupaj s soigralci nadaljevali tekmovalno leto sproščeno, med evropsko elito pa z borbenostjo in nepopustljivostjo navdušili navijače, ki jim stojijo ob strani, kjer koli se pojavijo. Navijači napovedujejo, da bodo za evropski spektakel z Barcelono napolnili hram slovenskega rokometa (včeraj je bilo za spektakel na voljo le še 1000 vstopnic) in jim skušali po najboljših močeh pomagati do skalpa giganta. Čaka jih vse prej kot enostavno delo, saj Barca v letošnji sezoni še ni okusila grenkobe poraza. Na svojem računu imajo 10 zmag in remi, v knežje mesto pa ne prihajajo po nič drugega kot zmago.

Barca je favorit

Zvezdniška zasedba iz katalonske prestolnice je vsekakor favorit, kakovost je na njihovi strani, so rekorderji po številu osvojenih lovorik v Ligi prvakov (11 naslovov zmagovalcev LP). Vse to je še dodaten motiv za četo Alema Toskića. Za nameček bo to poseben obračun za Blaža Janca; sploh prvič od debija njegovega brata Mitje v članskem dresu pivovarjev se bo pomeril z njim v Zlatorogu. V dvorani, v kateri je naredil najpomembnejše korake na športni poti, od koder se je izstrelil v Kielce, od koder ga je pot vodila na Pirenejski polotok.

A to bo poseben obračun tudi za kapetana Celjanov Vlaha, s katerim se je pogovarjal Tomaž Lukač.