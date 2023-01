Vlah: V Krakovu bomo iskali četrtfinale

Po porazu proti Franciji so si v slovenskem taboru enotni, da je bila tekma dobra, Slovenija pa dostojen nasprotnik. Fantje se že veselijo nadaljevanja tega svetovnega prvenstva, pot jih bo tokrat vodila v Krakov. "Bila je zares super tekma, upam, da so gledalci uživali. Bili smo nekoliko manj sproščeni, kot smo si dejali pred tekmo, da bomo. Ampak na koncu smo dejansko lahko zadovoljni z rezultatom, vedeli smo, da bo vsak zadetek pomemben, in razlika štirih golov pomeni, da gremo še vedno s plus gol razliko v Krakov, in upam, da bomo nadaljevali z dobrimi igrami. Če pogledamo, kako smo zadovoljni s prvim delom, lahko rečem, da smo izpolnili cilje, s seboj pa bomo odnesli dve točki. Poleg tega smo premagali domačine in konec koncev tudi dobro igrali proti Francozom. Tako da gremo z dobro popotnico naprej. V Krakovu bomo iskali četrtfinale, Iran, Črna gora in Španija pa bodo nasprotniki. Ekipe, proti katerim se da igrati, ki so nam nekako blizu. Mogoče favorizirana Španija, toda mi bomo šli na vsaki tekmi po zmago in seveda tekmo po tekmo," po porazu proti Franciji vtise strne Aleks Vlah.

Da so Francozi pokazali svojo kakovost, je prepričan Dean Bombač, ki še doda: "V obrambi jim nismo bili dorasli, poznala se je odsotnost Boruta Mačkovška. Prejeli smo kar 35 golov, veseli nas lahko le dejstvo, da smo tudi sami dosegli 31 zadetkov, in sicer na granitno obrambo tekmecev, od tega le enega ali dva iz nasprotnega napada. V Krakov gremo vse tri tekme 'na glavo', verjamem, da nam bo uspelo." Optimizma med slovenskimi reprezentanti torej ne manjka, Francija je bila v ponedeljek pač enostavno premočna. "Francozi so kaznovali vsako našo napako. Vso tekmo smo jih lovili, nekajkrat smo se jim približali na tri gole zaostanka, vse to pa nas je močno utrudilo. V naši igri je bilo premalo discipline, to so Francozi znali kaznovati." Slovenija bo prvo tekmo nadaljevanja igrala 18. januarja.