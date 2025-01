Po rutinski zmagi nad Argentino je scenarij jasen: 'Dve tekmi, dve zmagi'

Slovenski rokometaši so z odliko prestali prvi izziv v drugem delu svetovnega prvenstva in proti Argentini upravičili vlogo favorita (34:23). Navdušili so predvsem v prvem polčasu, ko so prejeli le osem golov, kar je najmanj na tem prvenstvu. Borut Mačkovšek je poudaril, da se po visokem porazu z Islandijo ni bilo lahko pobrati. "Od zdaj naprej ni več počivanja ali kalkuliranja," pa je pred odločilnima tekmama z Egiptom in Hrvaško dodal Blaž Janc.