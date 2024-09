Vlahu se bo pridružil nemški rokometni zvezdnik

Rokometni Evropi vlada Barcelona, klub slovenskega reprezentanta Blaža Janca in povratnika po poškodbi Domna Makuca. Z 12. naslovi zmagovalcev Lige prvakov, rekorderji v omenjenem tekmovanju. A katalonskemu gigantu želijo ponovitev uspeha preprečiti številni bogati klubi, ki iz leta naskakujejo evropski vrh. Zadnji, ki se jim je močno približal je bil meseca junija danski Aalborg, pri katerem si kruh služi še en slovenski reprezentant Aleks Vlah.

Prav omenjeni je pred dnevi v intervjuju za našo spletno stran poudaril, da je v letošnji sezoni cilj kluba v Evropi narediti še korak naprej, torej zmagati Ligo prvakov. In v kolikor jim v letošnji sezoni to ne bi uspelo je jasno, da bodo poizkusili znova naslednje leto. V sezoni, ko bodo moštvo okrepili z enim najbolj zaželenih organizatorjev igre, nemškim reprezentantom Jurijem Knorrom, za nameček pa bosta v moštvu ostala Thomas Arnoldsen (do 2028) in desni zunanji Mads Hoxer, ki je pogodbo z dvakratnim finalistom Lige prvakov podaljšal do leta 2027.

"Kot mnogi že vedo je naša vizija postati najboljši klub na svetu in zmagati Ligo prvakov. S tem ciljem v moštvu vabimo najboljše rokometaše, pri čemer ne dvomimo, da bo Juri Knorr izjemna okrepitev za naše zasedbe v prihodnji sezoni," je po predstavitvi zveneče okrepitve povedal direktor kluba Jan Larsen.