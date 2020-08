Verstappen taktično ukanil Hamiltona in Bottasa za zmago v Silverstonu

Mercedesova dirkača sta zasedla drugo in tretje mesto. Britanec Lewis Hamiltonje za Maxom Verstappnomzaostal dobrih enajst sekund, Finec Valtteri Bottas, ki je bil najhitrejši v kvalifikacijah, pa je bil še osem sekund počasnejši. Dvaindvajsetletni Nizozemec je pot do svoje devete zmage tlakoval že v sobotnih kvalifikacijah, ki jih je za razliko od večine ostalih opravil na trdih gumah. Startal je sicer šele s četrtega mesta, toda trde gume so mu omogočile, da je na stezi ostal precej dlje kot Mercedesa, ki sta bila na startu pred njim. Verstappen je v bokse zapeljal šele v triintridesetem krogu, devet krogov odpeljal na srednje trdih gumah - vmes takoj prehitel tudi vodilnega Bottasa - in ko je po devetih krogih znova odšel v bokse po trdo izbiro, se je že več ali manj videl s šampanjcem v roki. Preostanek dirke je odpeljal suvereno, tako da Hamilton in Bottas nista imela nobene možnosti, da bi ga prehitela.

"Izjemen dan. Vse se nam je izšlo perfektno,"je najprej dejal Verstappen. "To je res nepričakovan uspeh. Po nekaj krogih sem videl, da imata Mercedesa težave in da nista tako hitra kot na prejšnjih dirkah. Čeprav me je moštvo opozorilo, da naj ne pritiskam preveč na njiju, sem jima bil vseskozi za petami, kar mislim, da je le še pospešilo obrabo njunih gum," je razložil Verstappen.

Bottas bolj razočaran od domačina Hamiltona

Tako Hamilton kot Bottas sta bila po koncu seveda razočarana. Priznala sta, da nista mislila, da bo Red Bull tako hiter. Prav potezo Verstappna, ki ni upošteval navodil iz boksa, da naj zmanjša ritem vožnje, sta označila za ključno na dirki. Hamilton, ki je 155. stopil na zmagovalni oder in se s tem izenačil z Michaelom Schumacherjem, je bil v izjavi za javnost jedrnat. Čestital je Maxu ter dodal, da je glede na potek dirke zadovoljen tudi z drugim mestom, Bottas pa je bil hudo poklapan.

"Začeti dirko s prve pozicije, nato pa končati na tretjem mestu je res frustrirajoče. Max je vseskozi pritiskal, zato sem moral peljati na vso moč in gume so ob tem močno trpele. Zagotovo smo vsi zelo razočarani, do naslednje dirke pa se moramo iz tega čim več naučiti," je dejal Bottas, ki je prav ta teden podaljšal pogodbo z Mercedesom za eno sezono.

Zanimivi so bili tudi boji za ostale točke za svetovno prvenstvo. Četrto mesto je zasedel Charles Leclercv Ferrariju, peti je bil drugi voznik Red Bulla Alex Albon, na naslednji dve mesti sta se zvrstila dirkača Racing Pointa Lance Strollin Nico Hülkenberg, točke pa so dobili še Esteban Ocon(Renault), Lando Norris(McLaren) in Danil Kvjat(Alpha Tauri). V skupnem seštevku je v prepričljivem vodstvu še naprej šestkratni svetovni prvak Hamilton (107 točk). Pred zdaj drugouvrščenim Verstappnom ima pred naslednjo dirko v Barceloni prihodnji konec tedna trideset točk prednosti, Bottas, ki je zdrsnil na tretje mesto, pa je pri 73 točkah.