VN Aragonije: na vrsti so kvalifikacije, kasneje sledi prva dirka

Na VOYO boste lahko danes spremljali kvalifikacije in prvo dirko desetega dirkaškega vikenda sezone v razredu Superbike. V letošnji sezoni prevladujeta turški dirkač Toprak Razgatlioglu in mladi Italijan Nicolo Bulega. Do konca sezone so še tri dirke, Turek pa se želi pred odhodom med elito MotoGP posloviti z novim naslovom svetovnega prvaka, ki bi bil zanj že tretji. Kako napeto bo tokrat, ko je na vrsti VN Aragonije?