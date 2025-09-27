Svetli način
VN Aragonije: na vrsti so kvalifikacije, kasneje sledi prva dirka

Aragon, 27. 09. 2025 10.15 | Posodobljeno pred 10 minutami

N.M.
Na VOYO boste lahko danes spremljali kvalifikacije in prvo dirko desetega dirkaškega vikenda sezone v razredu Superbike. V letošnji sezoni prevladujeta turški dirkač Toprak Razgatlioglu in mladi Italijan Nicolo Bulega. Do konca sezone so še tri dirke, Turek pa se želi pred odhodom med elito MotoGP posloviti z novim naslovom svetovnega prvaka, ki bi bil zanj že tretji. Kako napeto bo tokrat, ko je na vrsti VN Aragonije?

Superbike Aragonija
