Superbike: Danes prva od treh dirk na VN Argentine

Dogodki na zadnji dirki za VN Portugalske so že tako napeto prvenstvo Superbike dodatno začinili. Skupna razlika med vodilnim Toprakom Razgatlioglujem in drugouvrščenim Jonathanom Reo je zgolj 24 točk. Do konca prvenstva je ostalo še pet dirk, kar pomeni, da je na voljo še 125 točk. Prvo dirko za VN Argentine bo na sporedu že danes. Od 19.55 jo lahko spremljate na VOYO. Trenutno pa si na VOYO lahko ogledate tudi kvalifikacije za prvo dirko.

Karavano tekmovanja Superbike ta konec tedna čakajo kar tri dirke. Prvo dirko boste s prenosom na VOYO lahko spremljali že v soboto ob 19.55. Druga in tretja dirka bosta na sporedu v nedeljo. Drugo dirko boste lahko na VOYO spremljali v nedeljo od 16.55. Tretja dirka se bo prav tako s prenosom na VOYO začela v nedeljo ob 19.55. Proga na dirkališču San Juan Villicum je šestkratnemu prvaku serije Superbike Jonathanu Rei zelo domača, saj je tam zmagal na štirih od zadnjih petih dirk. Vodilni v letošnjem prvenstvu Superbike, Toprak Razgatlioglu, na drugi strani v Argentini še ni okusil slasti zmage, saj je dirke v San Juanu v letih 2018 in 2019 trikrat zaključil na tretjem mestu.

Slavljenec Razgatlioglu pred dirkami v odlični formi

Turek Razgatlioglu danes praznuje svoj 25. rojstni dan. Prvo darilo si je podaril kar sam, saj je na sobotnem dopoldanskem tretjem prostem treningu postavil nov najhitrejši čas proge v San Juanu (1'37.239). Najhitrejši je bil tudi na obeh petkovih prostih treningih.

Rea znova padel

Rea, njegov najbližji zasledovalec na prvenstveni lestvici, je medtem na drugem prostem treningu padel. Rea je sicer prvi prosti trening končal s tretjim najhitrejšim časom. Drugega je zaključil s petim najhitrejšim časom, na današnjem tretjem pa je bil tretji najhitrejši.

Jonathan Rea je pri veliki hitrosti padel v šestem ovinku. Britanec med padcem ni utrpel poškodb. FOTO: SBK

Tretji na prvenstveni lestvici, Scott Redding, je vse tri proste treninge v Argentini končal z drugim najhitrejšim časom. Danes ob 19.55 nas s prenosom na VOYO čaka zelo napeta dirka.