VN Argentine: Razgatlioglu z drugo zmago še povečal prednost pred Reo, Redding drugi

Pred najboljšimi motociklisti v razredu Superbike so do konca sezone 2021 ostale le še štiri dirke. Današnji, ki bosta šteli za VN Argentine, lahko odpravita vse dvome o zmagovalcu skupnega seštevka svetovnega prvenstva. Toprak Razgatlioglu ima pred najbližjim zasledovalcem, Jonathanom Reo, 29 točk prednosti, kar bi ob trenutnem razmerju moči in formi omenjenega dvojca moralo zadostovati za veliko slavje v taboru turškega predstavnika. Pridružite se nam tudi pred drugo dirko, in sicer ob 19.55 na VOYO.

