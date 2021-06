Vnuk Muhammada Alija pripravljen na svojo prvo borbo

Ali Walsh, ki se je rodil v Chicagu, trenutno pa prebiva v Las Vegasu, ima za seboj že približno 30 amaterskih dvobojev. Kot otrok je amatersko debitiral v korist Fundacije sv. Baldricka. Leta 2018 je diplomiral na srednji šoli Bishop Gorman, trenutno pa je študent UNLV (Univerze v Nevadi v Las Vegasu), na kateri naj bi prihodnjo pomlad diplomiral iz poslovnih ved. Svoje življenje bo moral zdaj prilagoditi rednemu študiju in obveznostim profesionalnega borca, pri tem mu bo v pomoč tudi ameriški promotor Bob Arum, ki je promoviral tudi 27 bojev njegovega dedka, vključno z epskim dvobojem "Thrilla in Manila" proti Joeju Frazierju ter borbo proti Kenu Nortonu na znamenitem stadionu Yankeejev. Muhammad Ali je trikrat osvojil naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji in velja za najboljšega boksarja težke kategorije vseh časov. Borec, znan kot "The Greatest" ("Največji"), je umrl leta 2016, potem ko se je že več kot tri desetletja boril s Parkinsonovo boleznijo. Svojo slavo je nesebično izkoristil za ozaveščanje ljudi o tej bolezni. Leta 1997 je pomagal ustanoviti Muhammad Ali Parkinson Center na Nevrološkem inštitutu Barrow.