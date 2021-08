Vnuk Muhamada Alija dobil prvi profesionalni boksarski dvoboj

Nico Ali Walsh je po minuti in 49 sekundah nokavtiral Jordana Weeksa v srednji kategoriji na dvoboju, ki je potekal v Tulsi. "To je bil čudovit večer. Vse je bilo tako, kot sem pričakoval," je povedal 21-letni Walsh.

Za svoj debi med profesionalci je bil oblečen v bele hlače s črnim pasom, ki mu jih je dal dedek. "Nikoli več ne bom oblekel teh hlač. Bile so od mojega dedka. To je res čustven trenutek. Uresničile so se mi sanje. To mi res veliko pomeni. Veliko sem razmišljal o dedku. Pogrešam ga. To je res čustveno popotovanje," je še dejal Walsh.