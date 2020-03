Vodilni pri EHF prepoznali celjski trud: tekma s Kielcami bo tekma tedna

RK Celje Pivovarna Laško se je v svoji 25. sezoni nastopanja v rokometni Ligi prvakov znova uvrstil v izločilne boje tega tekmovanja. Pričakovanja pred tem obračunom so velika, za vstopnice pa vlada izjemno zanimanje. Za tekmo s Kielcami je namreč pošlo že več kot 2000 vstopnic. To seveda pomeni, da se obeta izjemen spektakel proti ekipi, ki ima v svojih vrstah številne Celjane, ali nekdanje člane pivovarjev. Ekipi sta sicer nazadnje pomerili v skupinskem delu v sezoni 2017/2018, ko sta obe zmagali na domačem igrišču, to pa so izpostavili tudi pri Evropski rokometni zvezi, potem ko so najavili, da je prav ta tekma med vsemi, izbrana za najbolj zanimivo in bo nosila naziv tako imenovane tekme tedna. To pomeni, da bo predvajana na vseh trgih po svetu, ki imajo zakupljene pravice tekmovanja.

Tekma v dvorani Zlatorog bo 21. marca, za tekmo pa še naprej, kot trdijo na uradni spletni strani kluba, pričakujejo izredno zanimanje. Vstopnice gredo za med ...