Vodišek na SP še naprej na četrtem mestu

Današnje razmere na Sardiniji so bile povsem drugačne kot prvi dan tekmovanja, ko so imeli tekmovalci in tekmovalke večinoma zmeren južni veter. Danes je s severozahoda pihnilo močneje, razmere pa je Vodišek dobro izkoristil in ohranil četrto mesto.

V prvem današnjem plovu je bil deseti, v tretjem osmi, drugega in četrtega pa je končal na drugem mestu. Prvi dan je zabeležil dve drugi ter po eno tretje in četrto mesto.

"Bilo je v redu. Dve dobri regati, dve malo manj dobri, ampak vseeno zelo poučni. Sama hitrost na morju se mi izboljšuje in vidim, da se vse zmore," je v izjavi za Jadralno zvezo Slovenije dejal Vodišek.

"Več časa moram prebiti v večjih flotah, saj je to moja prva večja skupina sotekmovalcev na startni liniji od lanskega svetovnega prvenstva. Moram reči, da ni najlažje, je pa zelo zabavno in vsako naslednjo regato gre bolje. Jutri je nov dan in bomo videli, kaj nas bo čakalo," je še o prilagajanju na večjo skupino tekmovalcev dodal 25-letni kajtar.

V seštevku ima srebrni z lanskih OI po odštetem osmem in desetem mestu 15 točk, na vrhu pa sta trenutno zelo prepričljiva Italijan Riccardo Pianosi in Maximillian Maeder z najmanjšim možnim številom točk (6). Tretji je Švicar Gian Stragiotti z 11 točkami. Na SP ne nastopa olimpijski prvak Avstrijec Valentin Bonuts, ki je poškodovan.

Za Vodiška je to šele drugo tekmovanje po operaciji kolena pred osmimi meseci. Julija je zmagal na regati v Long Beachu pri Los Angelesu, prizorišču OI 2028. Pred odhodom na SP si je za cilj zadal uvrstitev med prvih osem, ki se bodo pomerili v izločilnih regatah.

Slovenijo na SP v Cagliariju zastopa še njegova sestra Marina Vodišek. Tri današnje plove je končala na 13., 21. in 15. mestu, v enem pa ni zabeležila izida. Skupno je 21. med 34 tekmovalkami.

Prvenstvo se bo končalo v nedeljo, 5. oktobra.