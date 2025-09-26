Vodišek ponovno cilja na vrh tudi na SP

Toni Vodišek je julija zmagal na regati v Long Beachu pri Los Angelesu, na predvidenem prizorišču OI 2028. To mu je uspelo na prvi tekmi po operaciji kolena, ki jo je imel osem mesecev pred tem. Drugo tekmo po operaciji bo imel v Cagliariju, kjer je leta 2022 tudi prvič postal svetovni prvak.

"Želja po medalji je vedno prisotna, tudi po zlati, a moram biti malo tudi realen po poškodbi in dolgem premoru. Najprej si želim med prvo osmerico, da pridem v izločilne regate vse do finala. Glede na vse, kar je bilo za mano, da bi bil vesel tudi, če bi bil osmi," je dejal Vodišek.

Nekaj težav ima z opremo. "Polomil sem že dva foila, zadnjega pred petimi dnevi, prej enega tudi na treningu v Grčiji. Dva imam še in upam, da bo to zadostovalo za SP."

Poškodbo kolena je prvič utrpel že pred svetovnim in evropskim prvenstvom leta 2022, ko je prišlo do strgane sprednje in zadnje križne vezi, obenem pa še do poškodb meniskusa in ligamentov. Na obeh prvenstvih je nastopil in postal svetovni ter evropski prvak. Lani je nato v Marseillu osvojil še olimpijsko srebro.