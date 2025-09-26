Svetli način
Vodišek ponovno cilja na vrh tudi na SP

Cagliari, 26. 09. 2025 20.07 | Posodobljeno pred 12 dnevi

STA
Koprčan Toni Vodišek, srebrn na lanskih olimpijskih igrah, je že nekaj časa na prizorišču svetovnega prvenstva v formuli kajt. V Cagliariju na Sardiniji se bodo prvi plovi začeli 30. septembra, finalne regate pa bodo 5. oktobra. Vodišek ne skriva želje po medalji, zadovoljen pa bi bil tudi z osmim mestom.

Toni Vodišek
Toni Vodišek FOTO: AP

Toni Vodišek je julija zmagal na regati v Long Beachu pri Los Angelesu, na predvidenem prizorišču OI 2028. To mu je uspelo na prvi tekmi po operaciji kolena, ki jo je imel osem mesecev pred tem. Drugo tekmo po operaciji bo imel v Cagliariju, kjer je leta 2022 tudi prvič postal svetovni prvak.

"Želja po medalji je vedno prisotna, tudi po zlati, a moram biti malo tudi realen po poškodbi in dolgem premoru. Najprej si želim med prvo osmerico, da pridem v izločilne regate vse do finala. Glede na vse, kar je bilo za mano, da bi bil vesel tudi, če bi bil osmi," je dejal Vodišek.

Nekaj težav ima z opremo. "Polomil sem že dva foila, zadnjega pred petimi dnevi, prej enega tudi na treningu v Grčiji. Dva imam še in upam, da bo to zadostovalo za SP."

Poškodbo kolena je prvič utrpel že pred svetovnim in evropskim prvenstvom leta 2022, ko je prišlo do strgane sprednje in zadnje križne vezi, obenem pa še do poškodb meniskusa in ligamentov. Na obeh prvenstvih je nastopil in postal svetovni ter evropski prvak. Lani je nato v Marseillu osvojil še olimpijsko srebro.

Toni Vodišek
Toni Vodišek FOTO: Anže Malovrh - STA

"Noga je sedaj super, sem se pogovarjal včeraj z Brunom Lobom, kajtarjem iz Brazilije, ki je kirurg in operira take vrste poškodb, kot sem jo imel sam. Mi je razložil, da je minilo že kar nekaj časa ter da sem tudi na vodi videti zelo dobro. Ne vidi možnosti, da bi se poškodba ponovila. Po vseh teh besedah sem se počutil še bolje," je povedal Koprčan, ki še vedno nosi tudi opornico.

Še vedno pa ni povsem zdrav. "Nisem še 100-odstoten, bil sem bolan, vročino sem imel nekaj dni nazaj. Hitreje se utrudim, ampak gre vsak dan bolje."

Na operacijo kolena je moral po tem, ko si je konec lanskega leta med vadbo v domačem Kopru obnovil poškodbo desnega kolena. Po dolgi rehabilitaciji, začel jo je na berglah, je prvič začel trenirati na vodi šele sredi junija.

Slavil je že na prvi tekmi po rehabilitaciji. Na predolimpijski regati je julija letos v 14 regatah desetkrat zmagal, ob odbitku treh najslabših uvrstitev pa mu je v skupni seštevek štelo le še drugo mesto iz petega plova. Zbral je 12 točk, drugi je bil Britanec Connor Bainbridge. Bronast na lanskem evropskem prvenstvu je imel 48 točk.

"V ZDA ni bilo najboljših, tu bodo vsi, manjka le Avstrijec Valentin Bontus. Olimpijski zmagovalec iz Pariza je moral po igrah v francoski prestolnici na operacijo kolena. Konkurenca bo huda, a se že veselim tekmovanja," je še dodal Vodišek.

toni vodišek kajt sp
  • Regal
