Vodišek se po zahtevni operaciji kolena počuti odlično

"Super gre. Operacija je bila uspešna. Velika zahvala dr. Ambrožiču. On je svoje delo opravil stoodstotno, sedaj je na meni, da opravim še drugi del in leta 2028 v Los Angelesu osvojim olimpijsko zlato," je dejal Vodišek.

Poškodbo je prvič staknil že pred svetovnim in evropskim prvenstvom leta 2022, ko je prišlo do strgane sprednje in zadnje križne vezi, obenem pa si je poškodoval meniskus in ligamente. Na obeh prvenstvih je potem nastopil in postal svetovni ter evropski prvak.