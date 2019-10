Vodiška je korak od grand slama ustavila poškodba ramena

Evropski podprvak v formuli kite Toni Vodišek je na jugu Sardinije lovil četrto lovoriko v disciplini kitefoil in zdelo se je, da mu pohoda na zmagovalni oder ne more preprečiti nihče. Letos je dobil že tri etape in tudi četrto je začel dobro. Na morju pred Cagliarijem je nanizal dve zmagi, drugo in tretje mesto, potem pa poškodoval vrvi padala in odstopil. A to je bil le začetek neverjetnega sosledja dogodkov, ki so mladega Koprčana prisilili h kapitulaciji. Ko se je vrnil na regatno polje, so se italijanske vode več kot očitno zarotile proti slovenskemu asu. Najprej je bil diskvalificiran zaradi prezgodnjega starta, potem se je zapletel v krmno oznako in odstopil, v desetem plovu pa je pri polni hitrosti zadel v večji plavajoč predmet. "Med padcem se mu je rama zasukala in izskočila iz sklepa, nato pa se postavila nazaj na mesto. Na kraju dogodka so ga takoj oskrbeli reševalci. Šel je tudi v bolnico, vendar se po treh urah čakanja tam ni zgodilo nič. Zato smo pospravili stvari in se odpravili na prvi trajekt proti domu. Upam, da bo v ponedeljek pri nas prišel na vrsto za magnetno resonanco, nakar bomo videli, kaj sledi," je zdravstveno stanje 19-letnika razkril njegov oče in trener Rajko Vodišek. Finalno tekmo svetovne serije je v konkurenci 66 jadralcev iz 21 držav dobil FrancozTheo De Ramecourt. Skupna pokalna zmaga je pripadla 22-letnemu evropskemu prvaku v formuli kite Axelu Mazelli. Toni Vodišek je sezono končal na devetem mestu.