Vodopivec novi predsednik Judo zveze Slovenije

Denis Vodopivec se je članicam Judo zveze Slovenije predstavil kot gospodarstvenik z bogatimi mednarodnimi izkušnjami. Prav gospodarske izkušnje pa naj bi uporabil pri profesionalizaciji marketinga in večji prepoznavnosti juda.Prav preko sponzorstev naj bi zveza po novem postala bolj neodvisna od višine in terminov nacionalnih razpisov za pridobivanje sredstev. Obljubil pa je tudi boljšo komunikacijo s klubi, nacionalno kampanjo za večji vpis otrok v judo in širši razvoj rekreativnega juda za vse generacije.