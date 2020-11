Vodstvo F1 se pred dirko v Savdski Arabiji otepa očitkov

Z dirko formule 1 želi država na Arabskem polotoku storiti še en korak na desetletni poti k manjši odvisnosti od nafte in drugih naravnih danosti, še poroča AFP.

"Navdušeni smo, da lahko zaželimo dobrodošlico Savdski Arabiji v sezoni 2021 po številnih ugibanjih v zadnjih dneh. Savdska Arabija je država, ki hitro postaja središče številnih velikih športnih dogodkov, zato smo presrečni, da bomo lahko tam gostili dirko F1," je za spletno stran tekmovanja dejal šef F1 Chase Carey.

Ogromen potencial

"Regija je za nas zelo pomembna, obenem pa je 70 odstotkov prebivalcev mlajših od 30 let, kar prinaša ogromen potencial za nove navijače," je še dejal Carey, ki je dodal, da bodo dokončni koledar dirk objavili v prihodnjih tednih. Novost na koledarju F1 bržčas pomeni uresničitev načrtov vodstva tekmovanja po 23 dirkah v sezoni 2021. Nočna ulična dirka za VN Savdske Arabije bo potekala na obalah Džede ob Rdečem morju.

Novica je med organizacijami, ki se borijo za človekove pravice, sprožila val neodobravanja. Amnesty International je že prejšnji teden opozoril, da želijo v Savdski Arabiji "športno oprati" svoj nezavidljiv seznam kršitev. Pod drobnogledom svetovne javnosti so se znašli predvsem po umoru novinarja Džamala Hašokdžija na istanbulskem veleposlaništvu, za katerega še vedno ni odgovarjal nihče, očitkov o vpletenosti pa se vse od tedaj otepa tudi de facto vladar kraljevine, prestolonaslednikMohamed bin Salman.

Bodo res dirkali kot eno?

"Že desetletja je F1 trdo delala na tem, da bi bila pozitivna sila povsod, kjer poteka, vključno s finančnimi, družbenimi in kulturnimi koristmi,"je predstavnik za stike z javnostjo pri tekmovanju odgovoril na vprašanje ESPN, kako se zakoni in seznam kršitev človekovih pravic Savdske Arabije sklada z uradno izjavo F1 in pobudo za človekove pravice (#WeRaceAsOne, slov. dirkamo kot eno).

"Šport, kakršen je formula 1, ima edinstven položaj in lahko presega meje ter kulture, tako pa povezuje države in skupnosti, ki si lahko delijo strast ter navdušenje neverjetnega tekmovanja in dosežkov. Naše odgovornosti jemljemo zelo resno in naš položaj glede človekovih pravic ter drugih težav smo jasno izrazili vsem našim partnerjem in državam gostiteljicam, ki se zavzemajo, da bodo z načinom priprave in izvedbe dogodkov spoštovale človekove pravice,"so dodali.

Novice o uvrstitvi Savdske Arabije na koledar dirk so se v javnosti pojavile po tem, ko je marca globalni partner tekmovanja postal savdski državni energetski velikan Aramco. Na Arabskem polotoku se je že odvil premierni reli Dakar, ki se januarja vrača v Savdsko Arabijo, v okolici Riada pa se februarja obetata tudi dirki formule E, v Al-Uli pa marca nova "off-road" serija dirk Extreme E. V Savdski Arabiji so se letos mudili tudi španski nogometni klubi, ki so odigrali tekme španskega superpokala, poleg nogometa pa so bili na sporedu tudi turnirji v tenisu in golfu ter seveda boksarski spektakel z obračunom za naslov svetovnega prvaka v težki kategoriji med Anthonyjem Joshuoin Andyjem Ruizom Jr.