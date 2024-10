Krimovke prvič sklonjenih glav: Res je prvi in boli, a nas ne sme potreti

Lahko bi rekli, da je bila to prva tekma v tej sezoni, ko Ljubljančanke vajeti igre niso imele povsem v svojih rokah. Romunke so bile namreč zadaj le pri rezultatu 1:0, nato pa so prav gostje narekovale ritem celotnemu srečanju.

Varovanke Dragana Adžića so se sicer borile na vse pretege, svoje tekmice pa nekajkrat celo ujele. To je bilo pri izidih 4:4, 8:8 in 9:9. A kaj več žal ni šlo. Po 30 minutah igre so se Krimovke v slačilnico odpravile s precej velikimi štirimi goli zaostanka (15:19). V drugem polčasu so se na srečo glasnih domačih navijačev njihove ljubljenke nekoliko prebudile.