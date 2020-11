Dobnikar ostaja predsednik Atletske zveze Slovenije

Pri Atletski zvezi Slovenije (AZS) so pričakovali veliko volilno udeležbo, kar se je s stoodstotno prisotnostjo v četrtek tudi potrdilo. Nov mandat je dobil aktualni predsednik Roman Dobnikar. Dobnikarju so na videokonferenčni skupščini zaupali vodenje AZS tudi med letoma 2021 in 2024, zvezo pa sicer vodi od leta 2015. Ob stoodstotni volilni udeležbi je bil med rekordnimi štirimi kandidati izvoljen že v prvem krogu, ko je dobil 40 od 75 glasov. Nov mandat bo nastopil 15. januarja 2021. Ob stoletnici kraljice športov na Slovenskem so se za predsednika potegovali še trije kandidati. Klemen Boštjančičje dobil 24 glasov, Peter Kukovica, ki se je tretjič potegoval za predsednika, devet, Stojan Nikolićpa dva.

V zvezi je sicer 72 klubov in pet združenj, tudi svet atletov Slovenije. Ta je volitve končal že v ponedeljek, za predsednico je bila izvoljena sprinterka Maja Mihalinec Zidar. Ena najboljših atletinj zadnjega obdobja je nasledila slovenskega rekorderja v metu kopja Matijo Kranjca, ki je dobil drugo največje število glasov na volitvah in bo atlete zastopal v upravnem odboru zveze, ki ima okrog milijon evrov letnega proračuna.

V četrtek so volili tudi organe AZS, za UO je 27 kandidatov, od tega jih 11 voli skupščina na neposrednih volitvah, po funkciji sta člana predsednik strokovnega sveta in predsednik tehnično-tekmovalne komisije, pet jih na predlog predsednika izvoli UO, med njimi morata biti predstavnika atletov in trenerjev. Sprva je bila volilna skupščina ob stoletnici slovenske atletike predvidena v živo 22. oktobra, a je bila zaradi druge razglasitve epidemije in omejevanja javnega življenja za zajezitev novega koronavirusa prestavljena.

Več sledi!