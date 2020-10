Volilna skupščina AZS s četrtka prestavljena na poznejši termin

Kandidati so: Klemen Boštjančič ...

Atletska zveza Slovenije (AZS) je imela sicer posebno dovoljenje za izvedbo skupščine, ki ga je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), vendar je razglasitev epidemije v državi, drugič po sredini marca letos, to spremenila. Upravni odbor AZS je na predlog predsednika Romana Dobnikarjana današnji dopisni seji zato sklenil, da skupščino zaradi zaščite zdravja preložijo in jo opravijo, ko bodo razmere to dovoljevale.

Dobnikar, Peter Kukovica, Klemen Boštjančičin Stojan Nikolićso v začetku oktobra potrdili, da so vložili kandidature za predsednika AZS, njihove namere je potem potrdil tudi upravni odbor zveze.