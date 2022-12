Vovkovi nov slovenski rekord, popoldan brez nastopa

Tara Vovk je rekord na 50 m prsno plavala na 100-metrski tekmi, kjer se beleži čas na polovici, in popravila dosežek Tjaše Vozel za 17 stotink. S tem je napovedala, da bo v najkrajši disciplini lahko še bistveno hitrejša. Izid 1:06,29 na 100 m prsno pa je danes pomenil 26. mesto. Svoj osebni rekord je izboljšala za kar 1,48 sekunde, do rekorda Vozlove pa ji je zmanjkalo šest desetink. "Z izidom sem zelo zadovoljna, je pa ta je zelo spodbuden predvsem za sobotno preizkušnjo na 50 m prsno. Glede uvrstitve bi si želela biti višje, ampak za svoj prvi start na svetovnem prvenstvu lahko rečem, da je bilo super," je krstni nastop v svetovni eliti ocenila plavalka. Plavalka Ljubljane je dodala še, da si je želela dosežek pod 1:06 minute, s čimer je posredno priznala, da je bil cilj bržkone tudi državni rekord 1:05,69. "V hitrejši skupini bi bilo mogoče lažje. Žal sem se morala pripraviti na to, da bom plavala 'sama' v prvi skupini. Seveda sem državnega rekorda zelo vesela," je še povedala Ljubljančanka.

Neža Klančar je s 53,81 izenačila osebni rekord na 100 m prosto in bila 22. Od polfinala je bila oddaljena 49 stotink sekunde. "Ni se mi izšlo tako, kot sem pričakovala oziroma si želela. Že zjutraj na razplavanju se nisem počutila najbolje. To sem očitno nekako prenesla na tekmo, saj nisem mogla pokazati najboljšega, kar znam." Je pa njen trener Tomaž Torkar ocenil, da so bili na tekmi nekaj slabši obrati in prav tam je izgubila nov rekordni dosežek. Peter John Stevens je bil z 58,31 na 100 m prsno 27. in je za polfinalom zaostal pol sekunde. "Za svoj prvi start ne morem reči, da je bil slab, niti pa ne, da je bil dober. Pričakoval sem več, zato zdaj ne smem biti negativen. Ni kaj, zdaj sem že osredotočen na 50 m prsno. Imam dva dneva, da se vrnem na staro hitrost in da grem porušit osebni rekord."

V četrtek bo slovenske barve v Melbournu branila le Klančarjeva, ki na 100 m mešano napoveduje dosežek pod minuto, s tem pa nov slovenski rekord in polfinale.