Voznik na dirki zapeljal v množico: 17 poškodovanih, štirje se borijo za življenje

Na prizorišče so hitro prispeli gasilci, kar 10 mobilnih ekip za nujno medicinsko pomoč in helikopter iz Krakova. "Skoraj 30 gasilcev iz gasilskega doma na Krosnem nudi pomoč žrtvam nesreče, ki se je zgodila med dirko na letališču Krosno. Ekipe za nujno medicinsko pomoč in gasilci so nudili pomoč 14 ljudem," je na družbenih omrežjih zapisal lokalni gasilski dom.