Vozniki Formule 1 v Singapurju zaradi vročine s hladilnimi jopiči

Jopiči imajo cevi za hladilno tekočino, povezane s črpalkami in toplotnim izmenjevalnikom, zaradi česar so v že tako utesnjeni kabini zelo neprijetni za nošenje. Zato nošenje jopičev ne bo obvezno, bodo pa morali tisti, ki se zanje ne bodo odločili, za 0,5 kilograma dodatno otežiti svoje dirkalnike, da ne bodo imeli prednosti pred tistimi, ki jih bodo nosili. Vsak kilogram prihranjene teže lahko pomeni desetinko sekunde slabši čas kroga.

"Po prejemu napovedi uradne vremenske službe, ki napoveduje, da bo toplotni indeks med dirko višji od 31 stopinj Celzija in je zato razglašena vročinska nevarnost, smo se odločili, da dovolimo uporabo jopičev," je dejal direktor dirke Rui Marques.

Nočna dirka na singapurskem dirkališču Marina Bay Street Circuit je ena fizično najbolj zahtevnih dirk Formule 1, po kateri vozniki zaradi ekstremne vročine in vlažnosti med njo izgubijo tudi tri kilograme.

Sistem hladilnih brezrokavnikov je bil razvit po veliki nagradi Katarja leta 2023, kjer je več voznikov potrebovalo zdravniško pomoč, potem ko so trpeli zaradi vročine.