Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Drugi športi

Vozniki Formule 1 v Singapurju zaradi vročine s hladilnimi jopiči

Singapur, 02. 10. 2025 15.31 | Posodobljeno pred 23 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , S.V.
Komentarji
2

V Singapurju so danes razglasili alarm za vročinsko nevarnost, ki naj bi konec tedna ovirala tudi voznike Formule 1 na veliki nagradi Singapurja. Zato so se organizatorji odločili, da tekmovalcem dovolijo uporabljati posebne hladilne jopiče, ki bodo pomagali uravnavati temperaturo v kabini.

Jopiči imajo cevi za hladilno tekočino, povezane s črpalkami in toplotnim izmenjevalnikom, zaradi česar so v že tako utesnjeni kabini zelo neprijetni za nošenje. Zato nošenje jopičev ne bo obvezno, bodo pa morali tisti, ki se zanje ne bodo odločili, za 0,5 kilograma dodatno otežiti svoje dirkalnike, da ne bodo imeli prednosti pred tistimi, ki jih bodo nosili. Vsak kilogram prihranjene teže lahko pomeni desetinko sekunde slabši čas kroga.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

"Po prejemu napovedi uradne vremenske službe, ki napoveduje, da bo toplotni indeks med dirko višji od 31 stopinj Celzija in je zato razglašena vročinska nevarnost, smo se odločili, da dovolimo uporabo jopičev," je dejal direktor dirke Rui Marques.

Nočna dirka na singapurskem dirkališču Marina Bay Street Circuit je ena fizično najbolj zahtevnih dirk Formule 1, po kateri vozniki zaradi ekstremne vročine in vlažnosti med njo izgubijo tudi tri kilograme.

Sistem hladilnih brezrokavnikov je bil razvit po veliki nagradi Katarja leta 2023, kjer je več voznikov potrebovalo zdravniško pomoč, potem ko so trpeli zaradi vročine.

George Russell
George Russell FOTO: AP

George Russell je hladilni brezrokavnik preizkusil na letošnji veliki nagradi Bahrajna in ga pohvalil. "Seveda je vedno prostor za izboljšave," je takrat dejal voznik Mercedesa in dodal: "Želel sem ga preizkusiti. Zaenkrat je vse v redu in pomaga."

formula 1 singapur vročina
Naslednji članek

Garnbret: Ne vem, če sem bila že kdaj tako dobro pripravljena

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
PuntaChristo
02. 10. 2025 15.55
+1
Greta je tudi v jopiču?
ODGOVORI
1 0
Monster_cat
02. 10. 2025 15.53
Super skopiran clanek do pike enako... iz drugega portala.....ze prebral stiri ure nazaj
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1256