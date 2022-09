Vožnja na čas prva priložnost Pogačarja v Avstraliji

Slednjega tokrat ne bo na startu za avstralsko zasedbo, kljub vsemu pa je pričakovati ogorčen boj za zlato kolajno. Prvi izzivalec Italijana bo v zadnjem času izjemni Belgijec Remco Evenepoel . Lani je bil za Ganno in Belgijcem Woutom Van Aertom - ta se bo letos posvetil zgolj cestni preizkušnji - tretji, leta 2019 pa je v Yorkshiru kot najstnik osvojil srebro za Dennisom. V naslednji skupini favoritov oziroma tistih, ki bi se lahko borili za kolajno, so še oba Švicarja, Stefan Bissegger in Stefan Küng , Britanec Ethan Hayter , Danec Mikkel Bjerg , Francoz Remi Cavagna , Belgijec Yves Lampaert , Nizozemec Bauke Mollema , Norvežan Andreas Leknessund , Portugalec Joao Almeida , Američan Magnus Sheffield , Italijana Mattia Sobrero in Edoardo Affini ter tudi Pogačar. Slednji je v zadnjem tednu precej dvignil pripravljenost in slavil na zahtevni veliki nagradi Montreala. Vožnje na čas sicer v zadnjem času ni toliko treniral, saj si je za cilj postavil nastop na cestni dirki prihodnjo nedeljo. Vseeno bi lahko 23-letnik izboljšal lansko deseto mesto iz Flandrije. Za Ganno je takrat zaostal 1:53 minute.

Tako ženske kot moške čaka 34,2 km dolga trasa po Wollongongu z nekaj razgibanimi deli ter dvakratnim prečkanjem klanca Mount Ousley. Proga še zdaleč ni pisana na kožo boljšim hribolazcem in hribolazkam, zato je pri vrhu pričakovati predvsem specialiste za ravninske kronometre. Naslov v moški konkurenci brani Italijan Filippo Ganna . Šestindvajsetletnik iz Verbanie je prvak postal tudi pred dvema letoma v Imoli, s tretjim zaporednim naslovom pa bi se postavil ob bok Nemcu Tonyju Martinu (2011-2013) in Avstralcu Michaelu Rogersu (2003-2005), ki se lahko doslej edina pohvalita s tremi zaporednimi naslovi. Martin je poleg Švicarja Fabiana Cancellare tudi edini, ki je naslov prvaka osvojil rekordnih štirikrat, odkar so vožnjo na čas vključili v program svetovnih prvenstev (1994). Ganna bi lahko postal šele četrti kolesar s tremi naslovi, trenutno pa je z dvema še izenačen z Nemcem Janom Ullrichom in Avstralcem Rohanom Dennisom .

V tej sezoni je v vožnjah na čas zabeležil tri tretja mesta in eno četrto. Najboljšo slovensko uvrstitev ima n SP doslej Primož Roglič, ki je bil v Bergnu pred petimi leti srebrn za Nizozemcem Tomom Dumoulinom. Ta se je pred SP tudi dokončno upokojil. Slovenci so prvo uvrstitev v deseterico na SP dosegli leta 2008, ko je bil Jani Brajkovič osmi. Leto kasneje je zdaj 38-letnik to letvico dvignil do šestega mesta, nato pa je bilo za izboljšanje tega izida treba čakati prav do Rogliča in Bergna. Isto leto je bil Jan Tratnik deseti. To je lani uspelo tudi Tadeju Pogačarju.

V ženski konkurenci je glavna favoritinja Nizozemka Annemiek van Vleuten, ki je letos v sijajni formi. Lani dobitnica bronaste kolajne bo skušala izzvati predvsem rojakinjo in aktualno svetovno prvakinjo Ellen van Dijk ter Švicarko in evropsko prvakinjo iz Münchna Marlen Reusser. Van Vleutenova je bila najboljša že v letih 2017 in 2018, tako kot van Dijkova (2013) pa bo skušala postati šele druga kolesarka s tremi naslovi. Štiri ima na vrhu večne lestvice Francozinja Jeannie Longo. Najboljša slovenska uvrstitev pripada Eugenii Bujak, ki je bila v Imoli pred dvema letoma 13. Presenečenje bi bilo, če bi Urška Žigart izboljšala to uvrstitev, saj je na startu ogromno specialistk za vožnjo na čas.

Na pot se bodo ženske podale v nedeljo ob 1.35 zjutraj, prvakinja pa bo znana okoli tri ure kasneje. Moški bodo startali ob 5.40, prvaka pa bodo organizatorji okronali okoli 9. ure zjutraj po slovenskem času.

Prvi del novega tedna bo rezerviran še za vožnjo na čas v mlajših kategorijah, od Slovencev pa bo med mladinci v torek nastopil Natan Gregorčič.