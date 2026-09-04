Vplivneži povzročili kaos na OP ZDA, sodnik primoran prekiniti tekmo

Na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu je med dvobojem Naomi Osake in Anastasie Zakharove skupina ustvarjalcev družbenih vsebin močno razburila teniške navijače. V loži je namreč skupina ustvarjalcev snemala videoposnetke, se fotografirala in uporabljala močne luči. Hrup in dogajanje sta postala tako moteča, da je moral glavni sodnik Kader Nouni celo prekiniti igro in posredovati.
Na družbenih omrežjih je sledil pravi val kritik. Med drugimi se je oglasila ameriška teniška igralka Jessica Pegula, ki je vedenje označila za izredno nespoštljivo. Njej so se pridružili tudi nekateri drugi športniki in opozorili, da je snemanje sicer razumljivo, vendar mora biti spoštovanje igralcev na prvem mestu.
Organizatorji so letos na turnir akreditirali približno 100 vplivnežev, saj želijo tenis približati mlajšemu občinstvu. Teniške navdušence pa skrbi, kje je meja med promocijo športa in tem, da tako imenovani ustvarjalci družbenih vsebin postanejo pomembnejši od same tekme.
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