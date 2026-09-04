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Vplivneži povzročili kaos na OP ZDA, sodnik primoran prekiniti tekmo

New York, 04. 09. 2026 17.51 pred 52 minutami 1 min branja 3

Avtor:
Ju.R
vplivneži motili teniško tekmo

Na stadionu Arthur Ashe v New Yorku se je med dvobojem Naomi Osake in Anastasie Zakharove zgodil prizor, ki je na družbenih omrežjih sprožil velik plaz razburjenja. Medtem ko sta se tekmovalki borili za vsako točko, so vplivneži začeli s fotografiranjem in snemanjem vsebin za platformo TikTok.

Na odprtem prvenstvu ZDA v tenisu je med dvobojem Naomi Osake in Anastasie Zakharove skupina ustvarjalcev družbenih vsebin močno razburila teniške navijače. V loži je namreč skupina ustvarjalcev snemala videoposnetke, se fotografirala in uporabljala močne luči. Hrup in dogajanje sta postala tako moteča, da je moral glavni sodnik Kader Nouni celo prekiniti igro in posredovati.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Na družbenih omrežjih je sledil pravi val kritik. Med drugimi se je oglasila ameriška teniška igralka Jessica Pegula, ki je vedenje označila za izredno nespoštljivo. Njej so se pridružili tudi nekateri drugi športniki in opozorili, da je snemanje sicer razumljivo, vendar mora biti spoštovanje igralcev na prvem mestu.

Jessica Pegula je vedenje označila za izredno nespoštljivo.
Jessica Pegula je vedenje označila za izredno nespoštljivo.
FOTO: Profimedia

Organizatorji so letos na turnir akreditirali približno 100 vplivnežev, saj želijo tenis približati mlajšemu občinstvu. Teniške navdušence pa skrbi, kje je meja med promocijo športa in tem, da tako imenovani ustvarjalci družbenih vsebin postanejo pomembnejši od same tekme.

Naomi Osaka Anastasia Zakharova tenis vplivneži Jessica Pegula OP ZDA

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KOMENTARJI3

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Brane123
04. 09. 2026 18.44
Usual suspects bi rekli angleži :)
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0 0
prost1
04. 09. 2026 18.39
Krasni novi svet.
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