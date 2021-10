Vrača se dirka Hrvaška–Slovenija

Posebnost letošnje dirke je, da je start in cilj v Zagrebu ter da prvič skupaj vozijo člani in mladinci. Start dirke bo v nedeljo v Zagrebu pred narodnim gledališčem, cilj pa na Jarunu. Vmes bodo kolesarji del trase prevozili po Sloveniji, in sicer skozi Brežice, Bizeljsko in Bistrico ob Sotli. Na dirki je Slovenija najuspešnejša država po zmagah, saj so slovenski kolesarji od dvanajstih dirk le štirikrat zmago prepustili tujcem. Med ekipami je najuspešnejša Adria Mobil, ki je dosegla osem zmag in bo letos naskakovala deveto – tokrat pod vodstvom Marka Kumpa, ki je s tremi zmagami najuspešnejši udeleženec dirke.



Zmagovalci preteklih izvedb:

2008 Ljubljana–Zagreb: Robert Vrečer / Radenska

2009 Ljubljana–Zagreb: Robert Vrečer / Adria Mobil

2010 Zagreb–Ljubljana: Matej Mugerli / Perutnina Ptuj

2011 Zagreb–Ljubljana: Kristjan Fajt / Adria Mobil

2012 Zagreb–Ljubljana: Marko Kump / Adria Mobil

2013 Hrvaška–Slovenija: Riccardo Zoidl / Team Gourmetfein–Simplon

2014 Hrvaška–Slovenija: Primož Roglič / Adria Mobil

2015 Hrvaška–Slovenija: Marko Kump / Adria Mobil

2016 Hrvaška–Slovenija: Jannik Steimle / Team Felbermayr–Simplon Wels

2017 Hrvaška–Slovenija: Dušan Rajović / Adria Mobil

2018 Hrvaška–Slovenija: Dušan Rajović / Adria Mobil

2019 Hrvaška–Slovenija: Marko Kump / Adria Mobil