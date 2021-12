Vranješ: Fantje so na zbor prišli polni energije, kar me navdaja z velikim optimizmom

Slovenski rokometni prvokategorniki so se ponovno zbrali v tradicionalnem reprezentančnem taboru v Zrečah. Na prvem treningu so pod budnim očesom švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa vadili krilni rokometaši Gašper Marguč, Blaž Janc, Tilen Kodrin in Tilen Sokolič, zunanji igralci Borut Mačkovšek, Nik Henigman, Staš Skube, Vid Levc, Jure Dolenec, Rok Ovniček, Domen Makuc, Tadej Kljun in Matic Grošelj, krožni napadalci Vid Poteko, Matic Suholežnik in Blaž Blagotinšek ter vratarja Jože Baznik in Aljaž Panjtar.

"Vesel sem, da sem znova v Sloveniji, kjer bomo v naslednjih dneh trdo trenirali, odigrali pripravljalno tekmo s Hrvaško ter se nato ponovno zbrali po novem letu. Zadovoljen sem s prikazanim na samem začetku priprav. Fantje so na zbor prišli polni energije in uživajo v delu. Upamo, da se bo tako tudi nadaljevalo," je po prvem treningu dejal Ljubomir Vranješ.