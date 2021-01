Vranješ: Igralci na tem turnirju še niso pokazali vsega

Pred slovenskimi rokometaši je odločilna tekma za preboj v četrtfinale na letošnjem svetovnem prvenstvu. Pomerili se bodo z Egipčani, le zmaga pa jim prinaša preboj med osem najboljših, v nasprotnem primeru bodo končali svoje nastope na letošnjem turnirju na severu Afrike.

Izbranci 47-letnega švedskega strokovnjaka na slovenski klopi Ljubomirja Vranješa se zavedajo, da je pred njimi tekma, ki jim ne dopušča nobenega preračunavanja, "turnirski giljotini" pa se lahko izognejo le v primeru zmage. V podobnem položaju in pod hudim pritiskom bodo tudi domači rokometaši, ki so v dosedanjem delu tesno izgubili proti Švedom ter brez težav premagali svoje tekmece iz Čila, Severne Makedonije, Rusije in Belorusije. "Egipt premore kakovostne igralce in vratarja, dobro igra v obrambi. Gre za kompletno ekipo, ki zahteva podrobno analizo. V nedeljo se ne bomo osredotočili zgolj na sijajne posameznike domače ekipe, temveč na celotno ekipo, ki zna igrati, kar je dokazala v dosedanjem delu turnirja. A tudi Slovenija je odlična zasedba. Pred nami je izjemno težka preizkušnja, obe ekipi bosta pod hudim pritiskom, veselim se te tekme," je na spletni novinarski konferenci uvodoma dejal Vranješ.

"Moji varovanci na letošnjem turnirju še niso pokazali vsega. Na tem turnirju veliko nihajo, pravega razloga za to pa ne poznam. Z njimi sem opravil številne pogovore in iskal razloge za slabe uvode v tekme, a jih nisem našel. Na nedeljski tekmi si slabega začetka ne smemo privoščiti, od prvega sodnikovega žvižga mora biti naša igra na visoki ravni. O tekmecih imamo veliko podatkov, upam, da jih bomo na jutrišnji tekmi izrabili v našo korist " je še dodal Šved. "Na tej tekmi bo velik pritisk na obe ekipi. Pred nami je izjemno zahtevna tekma po psihološki in telesni plati, na njej lahko pričakujemo tudi sojenje, ki bo naklonjeno gostiteljem. Te stvari nas ne smejo iztiriti, razmišljati moramo le o sebi in naši igri. Vzdušje v ekipi je odlično, srčno upam, da bomo na tej tekmi pokazali svoj maksimum in dokazali, da smo iz pravega testa," je pred nedeljsko tekmo dejal vratar Klemen Ferlin.

icon-expand Urban Lesjak FOTO: IHF