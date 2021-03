Vranješ izbral devetnajsterico za Berlin

V primerjavi z januarskim svetovnim prvenstvom v Egiptu sta na seznamu dve novi imeni. Iz Veszprema se bo za nekaj dni v domovino vrnil krilni igralec omenjenega madžarskega velikana Gašper Marguč , svojo priložnost za dokazovanje pa bo iskal tudi član trebanjskega Trima Gregor Potočnik . Velika želja v našem taboru je še četrta uvrstitev na olimpijske igre po Sydneyju 2000, Atenah 2004 in Riu de Janeiru 2016. Kako realno dosegljiv je ta cilj, bo pokazal berlinski kvalifikacijski turnir, na katerem se bo Slovenija med 12. in 14. marcem pomerila z evropsko zahtevnima nasprotnicama, Nemčijo in Švedsko, ter nepredvidljivo Alžirijo.

Slovenski selektor Ljubomir Vranješ po pričakovanjih ni presenetil z izborom devetnajsterice reprezentantov, ki so na seznamu za prihajajoče preizkušnje v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo leta 2022 proti Poljski in nekaj dni kasneje za še pomembnejši olimpijski kvalifikacijski turnir v Berlinu.

Še pred tem pa bodo Vranješevi izbranci v Celju 7. marca odigrali dvoboj s Poljsko v okviru kvalifikacij za nastop na evropskem prvenstvu leta 2022, ki ga bosta soorganizirali Slovaška in Madžarska.

Slovenski reprezentančni seznam za olimpijski kvalifikacijski turnir v Berlinu:

– vratarja: Klemen Ferlin (Erlangen) in Urban Lesjak (Hannover);

– krilni igralci: Darko Cingesar (Trimo Trebnje), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško), Gašper Marguč (Veszprem), Dragan Gajić (Limoges) in Blaž Janc (Barcelona);

– zunanji igralci: Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Dean Bombač (vsi Pick Szeged), Staš Skube (Meškov Brest), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Jure Dolenec (Barcelona), Gregor Potočnik (Trimo Trebnje) in Nejc Cehte (Hannover);

– krožni igralci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Matic Suholežnik (Benfica);

– selektor: Ljubomir Vranješ.