Vranješ na Nizozemskem brez Zarabca, Kodrina in Kastelica

Negativen je bil tudi pred tem pozitivni pomočnik selektorja Uroš Zorman . Medtem še naprej v karanteni ostajata Tilen Kodrin in Urh Kastelic , ki sta bila ob prihodu na priprave na kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko in SP v Egiptu tako kot Zorman pozitivna.

Miha Zarabec, zmagovalec lige prvakov za sezono 2019/20 s Kielom, je na zadnjem testiranju prav tako prejel negativni test na novi koronavirus, a se reprezentanci ne bo pridružil in bo zaradi rahle poškodbe kolena treniral po posebnem programu v Laškem.

Kodrin in Zorman sta bila pozitivna na testiranju, ki sta ga opravila 27. decembra lani, Kastelic pa 1. januarja po prihodu na priprave za kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022 ter svetovnem prvenstvu med 13. in 31. januarjem v Egiptu.

Vsi ostali reprezentanti so v torek krenili na pot proti Almereju, kjer se bodo z domačo reprezentanco pomerili v sredo ob 18.15.

Prvi tekmi v skupini 5 proti Poljski in Turčiji sta v novembrskem ciklu kvalifikacij odpadli zaradi okužb z novim koronavirusom v slovenskem in poljskem taboru.