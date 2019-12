Vranješ po zadnjem treningu črtal Zaponška, Razgorja, Potočnika in Grošlja

Slovenska reprezentanca je v nedeljo končala prvi del priprav za nastop na evropskem prvenstvu med 9. in 26. januarjem 2020 na Švedskem in Norveškem ter v Avstriji. Vranješ je seznam 24 kandidatov skrajšal za štiri imena, preostala dvajseterica se bo v Zrečah vnovič zbrala v četrtek, 2. januarja, ko se bodo soigralcem pridružili še Dean Bombač, Nejc Cehte, Urban Lesjak, Urh Kastelic in Miha Zarabec, ki so manjkali zaradi klubskih in osebnih obveznosti. "Prvi vtisi so pozitivni. Igralci so se na treningih resnično trudili po najboljših močeh. Njihove energije, volje in pozitivnosti skozi nasmehe ne moreš spregledati," je po štirih treningih dejal švedski strokovnjak srbskih korenin.

"Jasno je, da nas čaka še veliko dela. Nekateri igralci so na priprave prispeli po nekajdnevnem premoru, spet drugi pa se nam bodo po novem letu priključili skoraj neposredno po zadnjih klubskih tekmah. Do prve tekme na Švedskem bomo imeli na voljo osem skupnih dni, kar je dobro. V prvem delu priprav smo delali tudi na telesni pripravi, saj nam bosta moč in hitrost še kako koristili. Sem optimist. Fantje, ki po prvem ciklusu zapuščajo priprave, so na treningih prikazali obilico volje in individualno napredovali, kar je meni in Urošu Zormanu resnično v veselje. Za prihodnost slovenske reprezentance je to zagotovo odlično," je še dodal 46-letni Šved.

"Prve priprave so bile kratke, a smo jih oddelali odlično. Igralci smo bili izredno motivirani, tudi osredotočenost je bila na izredno visoki ravni. S selektorjem smo se dobro ujeli. Ima svoje ideje o igri, ki jih spoštujemo in pozdravljamo. Novih zadev, ki jih vnaša, smo veseli. Vzdušje v ekipi je odlično," je prvi del priprav ocenil kapetan Vid Kavtičnik.