Vranješ: Smo na pravi poti, končno 4. mesto je lep uspeh

Če vprašate slovenske reprezentante, je končno 4. mesto na pravkar končanem evropskem prvenstvu v rokometu lep uspeh, a daleč od tega, da ni bilo na dosegu roke še kaj več. V igri je bila namreč kolajna, kar dve priložnosti so imeli Dean Bombač in druščina, da si po dolgih 16 letih okoli vratu znova nadenejo kos žlahtne kovine, ki bi jih do konca njihovih življenj spominjala na nov mejnik slovenskega moškega reprezentančnega rokometa. Toda stockholmska lepotica, Tele2 Arena, jim ni bila usojena do te mere kot pred dobrimi tremi leti pariška dvorana Bercy, v kateri so slovenski fantje takrat pod vodstvom Veselina Vujovića v nepozabnem dvoboju za 3. mesto proti sosednji Hrvaški spisali enega največjih preobratov v zgodovini svetovnih prvenstev in posledično osvojili bronasto medaljo. Če bi ... Zgodba s polfinalnega obračuna s Španijo se je ponovila tudi dan pozneje v obračunu za tretje mesto proti Norveški, ki je zgolj znala unovčiti številne tehnične napake in zgrešene "zicerje" slovenskih reprezentantov za na koncu zasluženo osvojitev bronastega odličja. Na obeh zaključnih tekmah je najbolj bodla v oči brezidejnost Slovencev v napadu, ki je v skupinskem delu tekmovanja deloval zelo dobro. Obramba je bila od uvodnega obračuna s Poljaki tako ali drugače naše glavno (močnejše) orožje, ki bi tudi v sklepnem delu prvenstva stare celine moralo odigrati ključno vlogo v pohodu na tako želeno odličje.

Po še drugem porazu z "Vikingi" na EP je selektor Ljubomir Vranješpriznal, da bi se lahko oba obračuna odvila povsem drugače, a je v isti sapi izrazil zadovoljstvo in ponos nad doseženim. "Če bi nekdo pred začetkom turnirja ponudil, da se bomo uvrstili v polfinale in igrali za tretje mesto, potem bi to takoj kupil. Na tekmi za tretje mesto, a tudi pred tem na polfinalni, enostavno nismo imeli dovolj moči. To moramo v prihodnjem obdobju popraviti, podrobna analiza bo pokazala, kje smo delali napake. Z opravljenim delom sem izjemno zadovoljen, moji fantje so v teh treh tednih naredili izjemen posel. Nismo osvojili kolajne, a četrto mesto je za nas velik uspeh," je v izjavi za uradno spletno stran Rokometne zveze Slovenije uvodoma dejal slovenski selektor in dodal:



"Menim, da smo na dobri poti. Po takšnih porazih so igralci razočarani, kar pa je povsem normalno. Gre za ambiciozne športnike, ki igrajo na visoki ravni, vsak tovrstni poraz pa močno boli. V tej žalosti pa jih moramo spomniti, da so dobro opravili svoje delo. Vedno je težko, ko izgubiš, iz porazov pa se lahko tudi veliko naučiš."