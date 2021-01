Slovenci odločno v tekmo s Švedi: Prostora za preračunavanje ni več

Na svoji prvi tekmi v Kairu pa se je nekoliko opekla švedska vrsta. Ta je v drugi del kot edina vstopila s polnim izkupičkom štirih točk, na uvodnem preizkusu nadaljevanja tekmovanja pa bila težko bitko z Belorusijo. Ta je na začetku 25. minute povedla že za osem golov (13:5). V drugem polčasu so se Švedi vrnili v igro, bili povsem v končnici celo v prednosti, tri sekunde pred koncem pa prejeli zadetek za 26:26.

"Kljub nekaterim odsotnostim in pomanjkanju izkušenj je Švedska še vedno zelo dobra ekipa, tako da me njeni rezultati ne presenečajo. Za odsotne so našli dobre mlajše zamenjave, ki so prinesle dodatno energijo. Nekaj svoje filozofije je dodal še novi selektor, ki pa prav veliko v sistemu ni menjal. Švedi imajo individualno kakovost, odlično obrambo, odlična vratarja, nevarni so v nasprotnih napadih. Brez dvoma nas čaka težka tekma. Lestvica kaže, da so Švedi favoriti, toda jaz zaupam svojim fantom in verjamem vanje," je pred zelo pomembnim obračunom pozitiven slovenski selektor, sicer nekdanji reprezentant Švedske, Ljubomir Vranješ.