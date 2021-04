Vranješ v zaključku kvalifikacij ostal brez treh pomembnih igralcev

Vsi trije rokometaši izbrani vrsti ne bodo mogli pomagati zaradi poškodb mišic in so bili primorani odpovedati nastop v zadnjem ciklu kvalifikacij za EP, ki bo januarja prihodnje leto na Madžarskem in Slovaškem. Selektor Ljubomir Vranješ je namesto njih na priprave vpoklical Matica Suholežnika in Gregorja Potočnika .

Slovenski rokometaši so od osamosvojitve nastopili na dvanajstih evropskih prvenstvih. Največji uspeh so dosegli leta 2004, ko so na sklepnem turnirju v domovini osvojili srebrno medaljo. Temu uspehu so se približali na zadnjem Euru na Švedskem, Norveškem in v Avstriji, ko so nastopili v polfinalu. S tem dosežkom so po glasovanju slovenskih športnih novinarjev postali tudi slovenska športna ekipa leta 2020.

Seznam Slovenije:



- vratarja: Klemen Ferlin (Erlangen/Nem), Urban Lesjak (Hannover/Nem);

- krožni napadalci: Matic Suholežnik (Benfica/Por), Vid Poteko, Kristjan Horžen (oba Celje Pivovarna Laško);

- levi krili: Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško);

- desni krili: Blaž Janc (Barcelona/Špa), Gašper Marguč (Veszprem/Mad);

- levi zunanji: Borut Mačkovšek (Pick Szeged/Mad), Jaka Malus (Meškov Brest/Blr), Gregor Ocvirk (Kristianstad/Šve), Gregor Potočnik (Trimo Trebnje);

- srednji zunanji: Miha Zarabec (Kiel/Nem), Domen Makuc (Barcelona/Špa);

- desni zunanji: Jure Dolenec (Barcelona/Špa), Matic Grošelj (Celje Pivovarna Laško), Nejc Cehte (Hannover/Nem).