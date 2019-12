Vranješ: Vsi smo izjemno motivirani

Pred nekaj dnevi je slovenska moška rokometna reprezentanca dobila novega selektorja. Na to mesto je sedel Šved Ljubomir Vranješ, ki je zamenjal "odstavljenega" Veselina Vujovića. Nekdanji vrhunski rokometaš in član številnih evropskih klubov ter dolgoletni švedski reprezentant je po imenovanju izbral 24 igralcev in jih povabil na priprave pred januarskim evropskim prvenstvom.

Ljubomir Vranješ FOTO: AP Ljubomir Vranješ je na spisek kandidatov za EP uvrstil Blaža Blagotinška, Deana Bombača, Nejca Cehteta, Darka Cingesarja, Jureta Dolenca, Klemna Ferlina, Matica Grošlja, Nika Henigmana, Kristjana Horžena, Blaža Janca, Urha Kastelica, Vida Kavtičnika, Tilna Kodrina, Urbana Lesjaka, Boruta Mačkovška, Gašperja Marguča, Žigo Mlakarja, Roka Ovnička, Gregorja Potočnika, Simona Razgorja, Maria Šostariča, Roka Zaponška, Miho Zarabca in Igorja Žabiča. "Na spisek igralcev za priprave pred evropskim prvenstvom sem uvrstil 24 rokometašev. Nekaj posameznikov se bo namreč reprezentanci zaradi obveznosti priključilo nekoliko kasneje. Po drugi strani bom lahko tako tudi v živo bolje spoznal več igralcev, ki kandidirajo za nastop v dresu Slovenije. Izjemno se že veselim začetka priprav. Prepričan sem, da bodo fantje tja prišli izjemno motivirani in z željo po uspehu, do katerega nas lahko vodi le trdo delo," je bil za uradno spletno stran RZS izčrpen novopečeni slovenski selektor. Slovenska izbrana vrsta bo priprave na evropsko prvenstvo začela na dan samostojnosti in enotnosti, v četrtek, 26. decembra. V celoti jih bo preživela v standardni bazi v Zrečah, ki ji v zadnjih letih omogoča optimalne pogoje za nemoteno delo. Novi selektor se bo zavoljo klubskih obveznosti – isti dan njegov Kristianstad v Helsingborgu čaka tekma švedskega prvenstva – ekipi priključil dan po zboru. Blaž Blagotinšek FOTO: Damjan Žibert V švedski Göteborg, kjer bo začela nastope na svojem 12. evropskem prvenstvu, se bo Slovenija podala 8. januarja. Uvodni obračun v skupini F jo čaka dva dni za tem, ko se bo ob 20.30 v dvorani Scandinavium pomerila s Poljsko. V nedeljo, 12. januarja, ob 18.15 sledi obračun s gostitelji Švedi, dva dni za tem ob 20.30 pa še s Švicarji. V drugi del tekmovanja, ki bo potekal v dobrih 250 kilometrov oddaljenem mestu Malmö, bosta napredovali najboljši reprezentanci skupine.