Vranješ zaradi poškodbe Henigmana vpoklical Malusa

Nik Henigman se je poškodoval na treningu svojega moštva iz madžarskega Szegeda. Slovenski reprezentant je po strelu na gol nerodno doskočil na stopalo soigralca in si pri tem poškodoval gleženj. Zaradi tega si mora pri hoji pomagati z berglami in reprezentanci ne bo mogel pomagati prihajajoči teden.

Poleg omenjene trojice so na selektorjevem seznamu še vratarja Klemen Ferlin in Urban Lesjak, krilni rokometaši Darko Cingesar, Tilen Kodrin, Dragan Gajić, Blaž Janc in Gašper Marguč, krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Matej Gaber in Matic Suholežnik ter zunanji igralci Dean Bombač, Rok Ovniček, Staš Skube, Miha Zarabec, Nejc Cehte in Jure Dolenec.

Slovensko vrsto naslednji teden čakajo pomembne tekme. Že v torek bo v Celju ob 20.10 na sporedu zaostala tekma kvalifikacij za evropsko prvenstvo leta 2022 proti Poljski, konec tedna pa se bodo v Berlinu v treh dneh zvrstile tekme z Alžirijo, Nemčijo in Švedsko, ki bodo dale imena dveh udeležencev poletnih olimpijskih iger v Tokiu.