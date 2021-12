Bombač, Gaber in Ferlin brez nastopa na rokometnem EP

Na novinarski konferenci pred bližajočimi se pripravami slovenske izbrane vrste sta zbrane predstavnike medijev nagovorila direktor reprezentance Uroš Mohorič in selektor Ljubomir Vranješ . Med potencialnimi kandidati za nastop na prihajajočem EP ni izkušenih Mateja Gabra , Klemna Ferlina in Deana Bombača. Prvima dvema se še kar vleče neprijetna poškodba, izkušeni organizator igre pa bo izpustil ta reprezentančni ciklus, a kot kaže, reprezentančne kariere še ne bo končal. Vranješ je sicer svoj prvotni seznam 35 igralcev skrčil na 21 kandidatov. Selektor se bo za dokončen seznam potnikov na EP odločil tik pred odhodom v Debrecen.

Kot piše na uradni spletni strani RZS, se bo pripravljalno obdobje za slovenske reprezentante začelo v nedeljo, 26. decembra, ko se bodo zbrali v zdaj že tradicionalni bazi v Zrečah. Od prvega dne se bo na Štajerskem pripravljalo osemnajst rokometašev, po opravljenih klubskih obveznostih pa se bodo moštvu priključili še trije predstavniki slovenskega rokometa v nemškem državnem prvenstvu. V času pred odhodom v Debrecen, kjer jo 13. januarja čaka prvi dvoboj turnirja s Severno Makedonijo, bo zasedba Slovenije odigrala tri pripravljalne tekme. S Hrvaško se bo 29. decembra pomerila v celjski dvorani Zlatorog, z Italijo pa 5. januarja v trboveljski dvorani Polaj in 7. januarja še na koprski Bonifiki.

Seznam reprezentantov:

–vratarji: Jože Baznik (Cesson Rennes), Miljan Vujović (Celje Pivovarna Laško), Urban Lesjak (Hannover) in Urh Kastelic (Göppingen);

– krilni igralci: Gašper Marguč (Veszprem), Blaž Janc (Barcelona), Tilen Kodrin (Celje Pivovarna Laško) in Tilen Sokolič (Gorenje Velenje);

– zunanji igralci: Borut Mačkovšek, Nik Henigman (oba Pick Szeged), Staš Skube (Meškov Brest), Vid Levc (Slovenj Gradec 2011), Jure Dolenec (Limoges), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Domen Makuc (Barcelona), Tadej Kljun (Benfica) in Matic Grošelj (Chartres);

– krožni napadalci: Vid Poteko, Matic Suholežnik (oba Celje Pivovarna Laško) in Blaž Blagotinšek (Veszprem).