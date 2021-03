Vratarka Krimovk prepričana: Odločitev bo padla v Moskvi

Rokometašice Krima Mercatorja se bodo v prvi tekmi osmine finala Lige prvakinj udarile z ruskim CSKA-jem. Ljubljančanke imajo pred sabo izjemno zahtevno nalogo in zmaga na prvi tekmi – ne glede na razliko – bi bila za četo trenerja Uroša Bregarja pravi uspeh. Serijske ruske prvakinje so namreč velike favoritinje dvoboja in izpad CSKA-ja na prvi oviri v izločilnih bojih bi bil za klub prava katastrofa. In v bremenu, ki ga rezultat predstavlja za tekmice, Ljubljančanke vidijo svojo priložnost ...

icon-expand Uroš Bregar FOTO: Damjan Žibert

Z Rusinjami se je izbrana vrsta Uroša Bregarjato sezono že pomerila. Na drugi tekmi prvega dela sezone so Krimovke v gosteh odščipnile točko Rostov Donu, v Hali Tivoli so bile od štirikratnih zaporednih ruskih prvakinj boljše z 28:27. Sobotne tekmice, sicer drugo moštvo ruskega prvenstva, so zadnjo tekmo prvega dela tekmovanja izgubile proti madžarskemu Györu, kar je bil najvišji poraz v sezoni (24:31).

Rokometašice CSKA-ja so imele v skupinskem delu po 14 odigranih tekmah drugi najboljši napad v ligi, povprečno so dosegale 28,9 zadetka na tekmo ter gol razliko +54. Ljubljančanke so s tekmo manj v povprečju na dvoboj zbrale po 24,2 zadetka.

Tekma v Ljubljani bo le prvi polčas osmine finala. Za napredovanje bosta šteli obe tekmi, boljša ekipa pa bo napredovala v četrtfinale. Krimovke so se na osmino finala pripravljale v domači dvorani ter na štiridnevnih pripravah v Podgorici. Poleg treningov so odigrale tudi prijateljsko tekmo proti Budućnosti. "S pripravami v Podgorici sem zelo zadovoljen, sodelovanje z Budućnostjo se je znova dokazalo kot pozitivno. Dekleta so trenirala na visokem nivoju. Preizkusili smo nekaj novih taktičnih postavitev. Teh nekaj dni smo izkoristili za dvig nivoja igre pred nadaljevanjem tekmovanja. Vsa pozornost je trenutno usmerjena v Rusinje, ki nas čakajo naslednja dva konca tedna,"za uradno spletno stran pravi strateg Ljubljančank Uroš Bregar, ki meni, da jim ruska šola ustreza ..."Zavedamo se, da smo proti Rostovu osvojili tri od štirih točk in da zasedba CSKA-ja Rostova še ni premagala. Verjamem, da bodo moje varovanke pokazale svoj maksimum. Naša naloga je, da pokažemo čim večji odpor. Res pa je, da bi bila senzacija, če bi CSKA izpadel."

icon-expand Samara da Silva Vieira, Nataša Ljepoja in Jovana Risović. FOTO: Damjan Žibert

V igri Krimovk bo marsikaj odvisno od učinka izvrstne srbske vratarke Jovane Risović, ki je to sezono večkrat zaklenila vrata in bila tudi večkrat najzaslužnejša za pozitiven rezultat.

Prva strelka tigric v tej sezoni Lige prvakinj, francoska reprezentantka Oceane Sercien Ugolin, je doslej nanizala že 59 zadetkov. Pri gostjah je v izvrstni formi srednja zunanja igralka Jekaterina Ilina, ki je mrežo tekmic prav tako zatresla 59-krat.

"Posebnega pritiska ne čutimo. Zavedamo se svojih odlik. Čeprav izkušnje niso na naši strani, lahko z znanjem ter dobro igro in vedno večjo uigranostjo tudi presenetimo. Takšna priložnosti pride enkrat v življenju in definitivno jo bomo zgrabile,"za spletno stran Krimovk pravi izvrstna Srbkinja."Pred nami sta dve pomembni tekmi. Odigrati moramo pametno. Nikakor se ne bomo vnaprej predale. O napredovanju bo odločala tekma v Moskvi. Me pa moramo odigrati dobro v obrambi, biti agresivne ter izkoristiti hiter prenos žoge, polprotinapade ter protinapade,"trezno razmišlja Jovana Risović.