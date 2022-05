Vrgla lopar in (nenamerno) zadela otroka

Romunska teniška igralka Irina-Camelia Begu se je na odprtem prvenstvu Francije v Parizu javno opravičila, potem ko je lopar, ki ga je vrgla v tla, odskočil na bližnjo tribuno in zadel otroka. Romunka je igrala dvoboj drugega kroga proti Rusinji Jekaterini Aleksandrovi in je v času incidenta izgubljala v tretjem nizu. Tekma je bila začasno prekinjena, saj so objokanega dečka, ki je sedel v bližini sodniškega stolčka, tolažili starši, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Begujeva je prejela opomin, vendar ni bila diskvalificirana in je na koncu Rusinjo premagala z rezultatom 6:7 (3), 6:3 in 6:4. Po dvoboju se je z dečkom fotografirala in se za incident opravičila na novinarski konferenci. "To je sramoten trenutek zame, zato o njem ne bi veliko govorila. Želim se le opravičiti," je dejala Romunka. "V svoji karieri nikoli nisem naredila kaj takšnega. Počutim se zelo slabo in žal mi je, zato bom še enkrat ponovila, da se za incident opravičujem in da je bil to zame neprijeten trenutek," je še dodala 31-letnica.