Bartyjeva in Đoković ostajata na vrhu, Ruud do uspeha kariere

Poleg Polone Hercog je minuli teden v Beogradu igrala tudi Kaja Juvan, ki se je prav tako poslovila že po uvodnem nastopu. Juvanova je na lestvici WTA nazadovala za eno mesto in je tik za "top 100" igralkami na 101. mestu. Kar osem mest po lestvici je zdrsnila sicer druga najboljša slovenska igralka Tamara Zidanšek, ki je izgubila precej točk in je zdaj na 85. mestu.

Med prvo tristoterico sveta je od Slovenk le še Dalila Jakupović, ki je na 298. mestu.

Ruud do uvrstitve kariere, v top 10 brez sprememb

Zmagovalec nedeljskega finala teniškega turnirja ATP v Ženevi Norvežan Casper Ruudje na ponedeljkovi lestvici ATP splezal na 16. mesto, kar je njegov uspeh kariere. Med najboljšo deseterico ni sprememb, Srb Novak Đokovićje na vrhu začel že 322. teden, sledita mu Rus Danil Medvedjevin Španec Rafael Nadal. Najboljši Slovenec Aljaž Bedeneje 54.

Švicar Roger Federer, ki se je v Ženevi vrnil po daljši odsotnosti in izpadel v drugem krogu turnirja v svojem prvem dvoboju po dveh mesecih, je ostal na osmem mestu svetovne lestvice. Zmagovalec turnirja v Lyonu Grk Stefanos Cicipasje ostal na petem mestu lestvice ATP za Avstrijcem Dominicom Thiemom. Najboljši Slovenec na lestvici ostaja Bedene, ki je izpadel v četrtfinalu Lyona. Kljub temu je napredoval za eno mesto in je zdaj 54. igralec sveta. Blaž Rolaje 155., Blaž Kavčičpa 216. To so tudi edini trije slovenski teniški igralci, ki so na lestvici ATP med prvimi 600 igralci na svetu.

Lestvica WTA (24. maj):

1. (1) Ashleigh Barty (Avs) 10.175 točk

2. (2) Naomi Osaka (Jap) 7461

3. (3) Simona Halep (Rom) 6520

4. (4) Arina Sabalenka (Blr) 6195

5. (5) Sofia Kenin (ZDA) 5865

6. (6) Jelina Svitolina (Ukr) 5835

7. (7) Bianca Andreescu (Kan)5265

8. (8) Serena Williams (ZDA) 4821

9. (9) Iga Switek (Pol) 4435

10. (10) Karolina Pliškova (Češ) 4345

...

73. (73) Polona Hercog (Slo) 1106

77. (85) Tamara Zidanšek (Slo) 920

101. (100) Kaja Juvan (Slo) 825

298. (300) Dalila Jakupović (Slo) 217

...

Lestvica ATP (24. maj):

1. (1) Novak Đoković (Srb) 11.063

2. (2) Danil Medvedjev (Rus) 9793

3. (3) Rafael Nadal (Špa) 9630

4. (4) Dominic Thiem (Avt) 8445

5. (5) Stefanos Cicipas (Grč) 7500

6. (6) Alexander Zverev (Nem) 6990

7. (7) Andrej Rubljov (Rus) 6090

8. (8) Roger Federer (Švi) 5605

9. (9) Matteo Berrettini (Ita) 3958

10. (10) Diego Schwartzman (Arg) 3465

...

54. (55) Aljaž Bedene (Slo) 1166

155. (155) Blaž Rola (Slo) 476

216. (216) Blaž Kavčič (Slo) 318

...