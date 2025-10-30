Vrhničani po zmagi nad Forco še z možnostmi za napredovanje

Izbranci Mileta Simeunovića so danes iskali priložnost za potrditev boja za prvo mesto v soboto s še neporaženim Hitom. Ta je v prvem krogu današnjega tekmeca slovenske ekipe premagal z 10:2, danes pa v popoldanski tekmi še rojake iz Kijeva s 5:0.

Dvoboj z makedonsko ekipo so Vrhničani začeli odlično, Jakob Rems je v tretji minuti po hitrem protinapadu preigral še vratarja in zadel za vodstvo. Nekaj minut zatem je Tod Ciuha vodstvo povišal in domači so imeli v rokah navidez trdno vodstvo. A v končnici prvega dela so pobudo prevzeli gostje, najprej je Jesus Rivas s strelom pod prečko presenetil vratarja Nejca Berzelaka, le 17 sekund pred koncem prvega dela pa je pred svojim golom žogo po strelu tekmecev v lastno mrežo preusmeril Timotej Debeljak.

Takšen izid bi glede na razplet prve tekme že predčasno odločil turnir, saj bi Hit Kijev že pred zadnjim krogom osvojil prvo mesto. Zato sta obe ekipi skušali priti do zmagovitega zadetka. Sprva so imeli več pobude Makedonci, pozneje Siliko, najlepšo priložnost dotlej je v 32. minuti zapravil Ciuha, ko je zadel okvir gola.