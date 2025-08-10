Vrhničani v pričakovanju premiere v Ligi prvakov

Igralci so s posamičnimi treningi začeli 1. avgusta, v ponedeljek pa bo ekipa opravila prvi skupni trening. "Vsi komaj čakamo, da se začne. Igralcem in strokovnemu štabu ne manjka motivacije. Že zdaj vidim, da so fantje zelo prizadevni in delavni," za uradno spletno stran krovne zveze pravi Mile Simeunovič, ki vstopa v svojo deveto sezono na klopi Silika v 1. SFL. "Občutki so dobri. Šele zdaj se zares zavedamo, kaj nam je uspelo. Sam sem igral v vrhunskih ekipah, ki so bile sestavljene z nakupi, Siliko pa je postal državni prvak z zgrajeno ekipo. To je velika razlika. Do uspeha nismo prišli čez noč," je še povedal nekdanji reprezentant, danes trener Silika, ki ga čaka novo poglavje v klubski zgodovini.

"Verjamem, da smo sestavili konkurenčno ekipo, ki bo dostojno zastopala slovenski futsal v Ligi prvakov. Moštvo je zapustil Žan Janež, novinec pa je Timotej Debeljak. Želeli smo pripeljati levičarja, a nam tega ni uspelo uresničiti. Timotej ima svoje kvalitete. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil Žanu – izjemen profesionalec, dober človek, živi za futsal. Hvala mu za vse, kar je v petih letih in pol prispeval našemu klubu. Želim mu, da v tujini še nadgradi svoj talent," je še dejal prvi trener Vrhničanov.