Vrhničani v pričakovanju premiere v Ligi prvakov

Igralci so s posamičnimi treningi začeli 1. avgusta, v ponedeljek pa bo ekipa opravila prvi skupni trening. "Vsi komaj čakamo, da se začne. Igralcem in strokovnemu štabu ne manjka motivacije. Že zdaj vidim, da so fantje zelo prizadevni in delavni," za uradno spletno stran krovne zveze pravi Mile Simeunovič, ki vstopa v svojo deveto sezono na klopi Silika v 1. SFL. "Občutki so dobri. Šele zdaj se zares zavedamo, kaj nam je uspelo. Sam sem igral v vrhunskih ekipah, ki so bile sestavljene z nakupi, Siliko pa je postal državni prvak z zgrajeno ekipo. To je velika razlika. Do uspeha nismo prišli čez noč," je še povedal nekdanji reprezentant, danes trener Silika, ki ga čaka novo poglavje v klubski zgodovini.
"Verjamem, da smo sestavili konkurenčno ekipo, ki bo dostojno zastopala slovenski futsal v Ligi prvakov. Moštvo je zapustil Žan Janež, novinec pa je Timotej Debeljak. Želeli smo pripeljati levičarja, a nam tega ni uspelo uresničiti. Timotej ima svoje kvalitete. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil Žanu – izjemen profesionalec, dober človek, živi za futsal. Hvala mu za vse, kar je v petih letih in pol prispeval našemu klubu. Želim mu, da v tujini še nadgradi svoj talent," je še dejal prvi trener Vrhničanov.
"Timoteja smo si želeli že lani, a je ostal v Sodražici. Letos smo se uspeli dogovoriti. Gre za igralca z bogatimi izkušnjami in velikim talentom, ki ga še ni povsem razvil. Verjamem, da mu bo to uspelo prav v Siliku. Že lani je kazal dobre igre, letos pa se zelo resno pripravlja na sezono. Njegov pristop je profesionalen," pojasnjuje Simeunovič kadrovske spremembe.
Dodaja, da ga po osvojeni lovoriki ni bilo strah odhodov ključnih igralcev. Priznava pa, da je ekipo lažje sestavljati kot aktualni prvak. "Lani smo izgubili pet igralcev, a vseeno sestavili konkurenčno moštvo. Ni primerjave med lanskim in letošnjim avgustom – takrat nam skoraj nihče ni verjel, nekateri so se celo smejali. Zdaj pa je zgodba povsem drugačna. Trenutno smo na papirju najboljša ekipa v Sloveniji. Zdaj pa moramo to dokazovati in braniti prvo mesto. Tudi tega se bo treba navaditi," pravi Simeunovič.
Na Švedsko po Ligo prvakov
V pripravljalnem obdobju bodo Vrhničani najprej odigrali prijateljsko tekmo proti FK NNIKAS Dobrepolje, nato pa jih čaka odhod na Švedsko, kjer bodo igrali kvalifikacije za Ligo prvakov. Pred nami je 25. jubilejna sezona futsal Lige prvakov, v kateri bo slovenske barve prvič branil FK Siliko Vrhnika. V letošnji izvedbi bo sodelovalo 56 klubov iz 52 evropskih nogometnih zvez. Naslov prvaka brani španska Palma Futsal. V predkrogu bo igralo 32 ekip, razdeljenih v osem skupin. Tekme bodo gostili: MNK Bubamara (BiH), Futsal Club FORCA (Severna Makedonija), AEK Futsal Club (Grčija), Borås AIK (Švedska), FC Ljuti Krajišnici (Avstrija), FSC Levski Sofia (Bolgarija), FC Clic Chiinu (Moldavija) in KF Vllaznia (Albanija). Siliko bo nastopil v skupini C, katere gostitelj bo švedski Borås AIK. Poleg slovenskih in švedskih predstavnikov bodo v skupini še FC Tallinn (Estonija) in Vangölü FK (Turčija). Predkrog bo potekal med 26. in 31. avgustom. "Priprave na odhod že potekajo, trenerski štab pa je analiziral prvega nasprotnika – turško ekipo. Ostala tekmeca bomo podrobneje spoznali na samem turnirju," je še povedal Simeunovič.
Predkrog lige prvakov:
27.8. Siliko Vrhnika – Vangölü FK (TUR) (16.00)
28.8. FC Tallinn B.P. (EST) – Siliko Vrhnika (16.00)
30.8. Borås AIK – Siliko Vrhnika (19.00)
