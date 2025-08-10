Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športi Drugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Mali šefSkrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi se Voyo
Drugi športi

Vrhničani v pričakovanju premiere v Ligi prvakov

Ljubljana, 10. 08. 2025 07.39 | Posodobljeno pred 22 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
M.J.
Komentarji
0

Vrhniški Siliko je v minuli sezoni osvojil superpokal in prvič v svoji zgodovini postal državni prvak. V tem zmagovalnem duhu potekajo tudi priprave na novo sezono, ki bo na Vrhniki zaznamovana še z enim mejnikom – nastopom v Ligi prvakov.

Mile Ačimović in Mile Simeunović
Mile Ačimović in Mile Simeunović FOTO: Damjan Žibert

Igralci so s posamičnimi treningi začeli 1. avgusta, v ponedeljek pa bo ekipa opravila prvi skupni trening. "Vsi komaj čakamo, da se začne. Igralcem in strokovnemu štabu ne manjka motivacije. Že zdaj vidim, da so fantje zelo prizadevni in delavni," za uradno spletno stran krovne zveze pravi Mile Simeunovič, ki vstopa v svojo deveto sezono na klopi Silika v 1. SFL. "Občutki so dobri. Šele zdaj se zares zavedamo, kaj nam je uspelo. Sam sem igral v vrhunskih ekipah, ki so bile sestavljene z nakupi, Siliko pa je postal državni prvak z zgrajeno ekipo. To je velika razlika. Do uspeha nismo prišli čez noč," je še povedal nekdanji reprezentant, danes trener Silika, ki ga čaka novo poglavje v klubski zgodovini.

"Verjamem, da smo sestavili konkurenčno ekipo, ki bo dostojno zastopala slovenski futsal v Ligi prvakov. Moštvo je zapustil Žan Janež, novinec pa je Timotej Debeljak. Želeli smo pripeljati levičarja, a nam tega ni uspelo uresničiti. Timotej ima svoje kvalitete. Ob tej priložnosti bi se rad zahvalil Žanu – izjemen profesionalec, dober človek, živi za futsal. Hvala mu za vse, kar je v petih letih in pol prispeval našemu klubu. Želim mu, da v tujini še nadgradi svoj talent," je še dejal prvi trener Vrhničanov. 

Preberi še V Stožicah se obeta futsal spektakel: znani termini na Euru

"Timoteja smo si želeli že lani, a je ostal v Sodražici. Letos smo se uspeli dogovoriti. Gre za igralca z bogatimi izkušnjami in velikim talentom, ki ga še ni povsem razvil. Verjamem, da mu bo to uspelo prav v Siliku. Že lani je kazal dobre igre, letos pa se zelo resno pripravlja na sezono. Njegov pristop je profesionalen," pojasnjuje Simeunovič kadrovske spremembe.

Siliko Vrhnika
Siliko Vrhnika FOTO: NZS.si

Dodaja, da ga po osvojeni lovoriki ni bilo strah odhodov ključnih igralcev. Priznava pa, da je ekipo lažje sestavljati kot aktualni prvak. "Lani smo izgubili pet igralcev, a vseeno sestavili konkurenčno moštvo. Ni primerjave med lanskim in letošnjim avgustom – takrat nam skoraj nihče ni verjel, nekateri so se celo smejali. Zdaj pa je zgodba povsem drugačna. Trenutno smo na papirju najboljša ekipa v Sloveniji. Zdaj pa moramo to dokazovati in braniti prvo mesto. Tudi tega se bo treba navaditi," pravi Simeunovič.

Na Švedsko po Ligo prvakov

V pripravljalnem obdobju bodo Vrhničani najprej odigrali prijateljsko tekmo proti FK NNIKAS Dobrepolje, nato pa jih čaka odhod na Švedsko, kjer bodo igrali kvalifikacije za Ligo prvakov. Pred nami je 25. jubilejna sezona futsal Lige prvakov, v kateri bo slovenske barve prvič branil FK Siliko Vrhnika. V letošnji izvedbi bo sodelovalo 56 klubov iz 52 evropskih nogometnih zvez. Naslov prvaka brani španska Palma Futsal. V predkrogu bo igralo 32 ekip, razdeljenih v osem skupin. Tekme bodo gostili: MNK Bubamara (BiH), Futsal Club FORCA (Severna Makedonija), AEK Futsal Club (Grčija), Borås AIK (Švedska), FC Ljuti Krajišnici (Avstrija), FSC Levski Sofia (Bolgarija), FC Clic Chiinu (Moldavija) in KF Vllaznia (Albanija). Siliko bo nastopil v skupini C, katere gostitelj bo švedski Borås AIK. Poleg slovenskih in švedskih predstavnikov bodo v skupini še FC Tallinn (Estonija) in Vangölü FK (Turčija). Predkrog bo potekal med 26. in 31. avgustom. "Priprave na odhod že potekajo, trenerski štab pa je analiziral prvega nasprotnika – turško ekipo. Ostala tekmeca bomo podrobneje spoznali na samem turnirju," je še povedal Simeunovič.

Predkrog lige prvakov:
27.8. Siliko Vrhnika – Vangölü FK (TUR) (16.00)

28.8. FC Tallinn B.P. (EST) – Siliko Vrhnika (16.00)

30.8. Borås AIK – Siliko Vrhnika (19.00)

futsal siliko vrhnika
Naslednji članek

Desetminutni mrk prinesel poraz proti Nemcem, a napredovanje je tu

  • LESTEV
  • NADSTRESEK
  • VINILNI
  • VIJACNIKI
  • CISTILNIK
  • DRSNA VRATA
  • VHODNA VRATA
  • BALKONSKO POHISTVO
  • KOSILNICA
  • KOPALNISKO POHISTVO
  • ZAR
  • REGAL
  • VRTNA HISKA
  • PLASTICNA OMARA
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Skrito v rajuMasterChefDelovna akcijaPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1065