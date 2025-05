Vrhnika prekinila vladavino Dobovca in osvojila prvi državni naslov

Do prvega naslova v domači dvorani

Do prvega Vrhničani, ki že nekaj časa igrajo pod taktirko legendarnega nekdanjega reprezentanta Mileta Simeunovića , niso prišli na lahek način. V rednem delu so zasedli drugo mesto. V finalni seriji so proti najboljši ekipi rednega dela, ki je bila pred tem v prvenstvu najboljša šest let zapovrstjo, po prvi tekmi zaostali, izgubili so jo po kazenskih strelih. Po zmagi doma se jim je sreča nasmehnila v tretji, tekmece, ki so imeli v finalni seriji obilo zdravstvenih težav, so takrat po kazenskih strelih premagali. Piko na i pa so postavili v polni vrhniški dvorani.

Vrhnika visoko povedla, na koncu trepetala za zmago

Gosti so bili zelo nevarni (večji del drugega dela so odigrali z igralcem/vratarjem v polju - v tej vlogi Thomas Pihler in Miha Prijol ), potem ko so vratarja zamenjali s petim igralcem. Tilen Rajter je izid znižal, nato so zadeli okvir vrat, 11 sekund pred koncem pa je Alen Ruis z lepim volejem poskrbel, da se je Dobovec povsem približal. Kljub vsemu je bilo na koncu 11 sekund premalo, da bi si črno-beli lahko priborili kazenske strele oziroma peto tekmo.

Vrhničani so povedli v 16. minuti, ko je po preigravanju s strelom z devetih metrov v polno zadel Benjamin Tušar . Takoj na začetku drugega polčasa je Jure Suban na svoji polovici ukradel žogo tekmecem, sam stekel proti vratom in zanesljivo premagal gostujočega vratarja. Na 3:0 je z lepim strelom pod prečko povišal Jaka Rems . Toda s tem si Vrhničani še niso zagotovili mirnega zaključka.

Rems najboljši strelec

Pokale in medalje sta podelila Radenko Mijatović , predsednik Nogometne zveze Slovenije, ter Vlado Močnik , član IO NZS ter predsednik komisije za futsal. Vrhničani so dobili še dve priznanji - Jakob Rems je prvi strelec 1. SFL, Siliko Vrhnika pa je bil tudi najbolj "fair" ekipa sezone.

Odzivi po finalu

"Imeli smo neverjetno podporo s tribun. Od prve minute smo imeli pravo energijo. Vedeli smo, da lahko osvojimo ta naslov. Zavedali smo se, da ga moramo osvojiti. Če bi se vrnili v Rogaško Slatino na peto tekmo, bi bilo zelo težko. Potrudili smo se: povedli smo 1:0, potem 2:0 in le še stopnjevali tempo. Misli so uhajale tudi v lanski finale: vodili smo 2:1 v zmagah, a potem ostali brez naslova. Nismo bili dovolj izkušeni, pregoreli smo, letos nam je uspelo," je povedal Alan Muratagić, kapetan Vrhnike.



Domači trener Mile Simeunovič je dodal: "Vsaj tri leta smo čakali in zdaj dočakali naslov, v katerega je bilo vloženega veliko truda. Trepetali smo do zadnje sekunde, to so najlepši trenutki v moji trenerski karieri. To je velika stvar za vse, tudi za mesto Vrhnika, in hkrati nagrada za vse, ki so kakorkoli pomagali v vseh teh letih klubu. O Ligi prvakov še ne razmišljamo, zdaj imamo druge sladke skrbi. Zavedam se, da sem imel pred tekmo na hrbtu breme, ki je bilo težko eno tono... Po tekmi sem utrujen, kot da bi igral."

Na drugi strani je Rok Mordej, trener Dobovca športno čestital novopečenim prvakom: "Siliko je bil v finalu boljša ekipa, zasluženo so zmagali. Žal mi je, ker smo imeli v ključnem delu sezone največ poškodb. To ne zmanjšuje uspeha Vrhničanov, ki so bili v najbolj pomembnem trenutku sezone v najboljši formi."

Čestitkam trenerja se je pridružil tudi vratar Dobovca Marko Peček: "Težko je držati tak nivo toliko lep zapored. Tak niz v slovenskem futsalu ni uspel še nikomur. Na tem mestu pa čestitke Siliku, bil je boljši, dobili so tri tekme. Se pa že veselim nove sezone. Sestavili bomo dobro ekipo in napadli vrh."