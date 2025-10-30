Svetli način
Drugi športi

Vrhniški Siliko spodbudno začel turnir Lige prvakov

Ljubljana, 30. 10. 2025 13.12 | Posodobljeno pred 1 uro

S.V.
Slovenski prvak v futsalu, ekipa Siliko Vrhnika, je na Kodeljevem v Ljubljani začela turnir glavnega dela Lige prvakov. V 1. krogu skupine 8 so Vrhničani proti ukrajinski Aurori iz Kijeva igrali 2:2. Danes ob 20.00 jih čaka obračun z makedonsko Forco, ki je izgubila proti kijevskemu Hitu z 2:10.

Izbranci Mileta Simeunovića so tekmo proti favoriziranim gostom iz Kijeva začeli kar spodbudno, z Brazilci okrepljeni Ukrajinci niso bili posebej nevarni, v drugi polovici polčasa pa so povečali ritem in povedli, ko je pred vrati Mikola Gricina preusmeril žogo v mrežo. V končnici prvega dela igre so tudi domači spet pokazali precej poguma, tik pred odhodom na odmor je Jakob Rems zatresel okvir tekmečevih vrat.

Siliko Vrhnika
Siliko Vrhnika FOTO: Robi Kramperšek Siliko Vrhnika

Vrhničani so vratnico zadeli tudi v uvodu drugega polčasa, ko je streljal Benjamin Tušar, v 24. minuti pa so razveselili lepo polno dvorano na Kodeljevem, ko je z leve strani streljal Timotej Debeljak, žogo pa v mrežo usmeril Tod Ciuha. Še več veselja po dobri igri, v kateri je svoje delo dobro opravljal tudi reprezentančni vratar Nejc Berzelak, je šest minut pred koncem prinesel Tušar s strelom z leve strani. Še v isti minuti pa so Ukrajinci izenačili, ko je z nekaj sreče zadel Kayque Mendes.

Vrhnika je sicer uspešno prestala prvi del tekmovanja, ko je na Švedskem v svoji skupini premagala domači Boras, estonski Tallinn in turški Vangölü. V tistem delu tekmovanja je nastopila tudi makedonska Forca in zmagala na turnirju v Kumanovu ter poskrbela za zgodovinski trenutek kluba.

Višjerangirani ukrajinski ekipi sta se šele zdaj priključili tekmovanju. Hit Kijev je drugi v domači ligi, Aurora, ki sicer igra pod imenom Kijev Futsal, pa je vodilna.

Iz skupin od 5 do 8 bodo v osmino finala napredovali le zmagovalci, medtem ko s turnirjev skupin od 1 do 4 prve tri ekipe. Po osmini finala bo sledil četrtfinale, polfinale in finale pa bosta na zaključnem turnirju v Pesaru v Italiji, in sicer med 7. in 9. ali med 8. in 10. majem.

Izida, turnir na Kodeljevem, 1. krog:

Hit Kijev - Forca 10:2 (5:1)

Siliko Vrhnika - Aurora Kijev 2:2 (0:1)

