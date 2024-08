Vrhunec uspešne sezone Športnih iger mladih

Split med 20. in 24. avgustom gosti veliki mednarodni finale Športnih iger mladih. Nacionalni zmagovalci iz Hrvaške, Srbije, Slovenije ter Bosne in Hercegovine, držav, kjer potekajo igre, se bodo pet dni popolnoma brezplačno družili, plavali in tekmovali.

Največja amaterska športna prireditev v Evropi, Plazma športne igre mladih, je svojo sezono začela januarja, otroci in mladostniki pa so imeli vse do julija možnost tekmovanja, a tudi druženja z vrstniki na športnih igriščih po vsej Hrvaški, Sloveniji, Bosni in Hercegovini ter Srbiji. Veliki državni finali so v vseh štirih državah potekali junija in julija, iger pa se je letos udeležilo kar 328.870 otrok in mladostnikov. Od tega 34.770 iz Slovenije. Finalna prireditev bo v Splitu združila 824 udeležencev, državnih prvakov, ki bodo od 20. do 24. avgusta tekmovali v 10 športnih disciplinah: pokalu v nogometu, turnirju v malem nogometu, turnirju v ulični košarki, rokometnem turnirju, turnirju v odbojki, pokalu v tenisu, namiznem tenisu, turnirju v odbojki na mivki, pokalu v šahu, igri med dvema ognjema ter atletiki v sklopu športnega dne.

Zaključno slovesnost že 28. sezone bodo nocoj ob 21. uri gostili na splitski rivi, dogajanje si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na 24ur.com.

Zaključne slovesnosti se bodo poleg 824 tekmovalcev udeležili: Tonči Glavina, minister za turizem in šport Republike Hrvaške; Zoran Gajić, minister za šport Republike Srbije; Matjaž Han, minister za gospodarstvo, turizem in šport Republike Slovenije; Jasna Duraković, ministrica za izobraževanje in znanost federacije BiH; Johannes Hahn, evropski komisar za proračun in upravo; župan Splita Ivica Puljak; Arkadij Dvorkovič, predsednik Svetovne šahovske organizacije; Zlatko Dalić, selektor hrvaške nogometne reprezentance; Marijan Kustić, predsednik Hrvaške nogometne zveze; Ivica Tucak in trener hrvaške vaterpolske reprezentance Šime Vrsaljko.

Zaključne prireditve se bodo udeležila tudi znana športna imena, javne osebnosti, gospodarstveniki ter predstavniki sponzorjev iz regije in Evrope: Aleksandar Kolarov, Darijo Srna, Nemanja Vidić, Stipe Pletikosa, Niša Saveljić, Predrag Mijatović, Aitor Caranca, Igor Angelovski, Dejan Tomašević, Valent Sinković, Barbara Matić, zlata olimpijka Andreja Leški, Aljoša Asanović, Igor Tudor, Igor Štimac, Joško Jeličić, Ivan Perišić,Milan Rapaić, Slaven Bilić, Marko Simeunović, Mehmed Baždarević, Bogat slavnostni program bodo dopolnili nastopi mladih in nadarjenih glasbenikov – Martina Kosovaca, Ane Širić, Sergeja Božića in Natali Radovčić, ki so s svojim delom in vztrajnostjo skozi tekmovalni program navdušili regijo. Po nastopu mladih glasbenikov bo sledil koncert velike kantavtorice Marije Mirković, ki bo odprt tudi za širšo javnost. Za zaključek še ALL STAR športni dan Zadnji dan največje športno-amaterska prireditve v Evropi, v petek, 23. avgusta, bo potekal Alta banka All star Sports day. Namen projekta je spodbujanje zdravega načina življenja, strpnosti, povezanosti, druženja in drugih koristi ter veščin, ki jih mladi pridobivajo s športom. Zvrstila se bodo različna ekshibicijska tekmovanja, na katerih bodo sodelovali tudi profesionalni športniki, visoki funkcionarji v športu, ambasadorji ŠIM, športniki in ljudje iz javnega življenja širše regije in EU in s tem pokazali, da so igre priložnost za vse, ki bi radi s pošteno igro in prijateljstvom prispevali k širjenju humanosti, spoštovanju različnosti, zatiranju nasilja in razvijanju občutka za skupnost.

All Star športni dan, ki bo potekal v Hrvaškem domu v Splitu, se bo začel s slavnostno razglasitvijo novih ambasadorjev Športnih iger mladih Plazma Šimeta Vrsaljka in Aleksandra Kolarova. Program se bo nadaljeval z revijalnim šahovskim turnirjem, na katerem bosta šahovska velemojstrica Aleksandra Dimitrijević in velemojster Zurab Azmaiparašvili pod vodstvom Arkadija Dvorkoviča, predsednika FIDE - Svetovne šahovske organizacije, igrala šah na splitski rivi. V sklopu bogatega programa All Star športnega dne bo splitska Riva gostila tudi nagrajen športno-okoljski dogodek "Zero Waste – Bodi del igre – Varujmo naš planet". Na učnem poligonu bodo otroci, udeleženci mednarodnega finala, ponovno pokazali, kako sta šport in okolje povezana, ter na zabaven način predstavili ločevanje odpadkov.

