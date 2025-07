Poslednje dejanje s finalom med šampionoma nove generacije

Italijan Jannik Sinner in Španec Carlos Alcaraz se bosta pomerila za naslov na tretjem grand slamu sezone v Wimbledonu. To bo še drugi zaporedni finale na grand slamih najboljših igralcev zadnjih nekaj let, potem ko je Alcaraz v Parizu po preobratu v enem najboljših finalov doslej ugnal Italijana.