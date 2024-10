Vrhunski šport in materinstvo sta združljiva

Rokometašice Krima Mercatorja so v zaključni fazi priprav na naslednji evropski obračun, dvoboj četrtega kroga Lige prvakinj, ko bodo jutri ob 17.45 (neposredni prenos na Kanalu A in VOYO) gostile zasedbo norveškega Stohamarja. Tri zaporedne zmage so še okrepile samozavest deklet, na najzahtevnejšem obračunu letošnje sezone zaenkrat pa bo lahko trener Dragan Adžić znova računal na izkušeno levo krilo Tamaro Mavsar.